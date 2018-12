La saison passée, à pareille époque, nous vous présentions quelques bonnes affaires en Croatie, parmi lesquelles un certain Haris Hajradinovic (24 ans), auteur de 9 réalisations en 28 rencontres en 2017/18. Le milieu offensif d’Osijek, actuel deuxième du championnat derrière le Dinamo Zagreb avec la deuxième meilleure attaque, confirme depuis le début de l’exercice.

Avec 8 buts et 4 passes décisives au compteur, le natif de Prilep est, aux côtés du jeune Espagnol Dani Olmo (20 ans, Dinamo), un des meilleurs à son poste en 1. HNL. Et comme l’Ibère, annoncé récemment dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, le Bosnien, fiable et très régulier dans ses performances et ses statistiques, attire les regards ailleurs en Europe.

Selon nos informations, l’Olympiacos Le Pirée et le VfB Stuttgart le suivent de très près. Mais ce n’est pas tout. Quelques clubs de Ligue 1 (Rennes et Amiens notamment), Liga (Getafe) ou encore Serie A sont récemment venus aux renseignements. Haris Hajradinovic, sous contrat jusqu’en juin 2020, pourrait donc faire parler de lui lors du prochain mercato.