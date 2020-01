Cet hiver, Lyon est la place forte du mercato en France. Après une première partie de saison compliquée en matière de résultats et de jeu, les pensionnaires du Groupama Stadium ont dû faire face à de nombreuses blessures, dont celles de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Se renforcer en attaque était donc urgent pour le club entraîné par Rudi Garcia. Un club qui a accueilli Karl Toko Ekambi sous la forme d’un prêt avant de boucler le transfert de Tino Kadewere pour l’été prochain (l’OL n’a pas encore officialisé la nouvelle, ndlr). Les Rhodaniens devraient également accueillir le Brésilien Bruno Guimaraes. Dans le sens des départs, outre le cas Amine Gouiri, l’OL doit surtout gérer le dossier Lucas Tousart. Même si le milieu de terrain n’est pas forcément pour bouger cet hiver, les discussions entre le Hertha Berlin et Lyon se poursuivent. Un départ n’est donc pas à exclure d’ici la fin du mois.

Mais il n’est pas le seul joueur lyonnais à être courtisé. Moussa Dembélé est suivi par plusieurs cadors anglais. Mardi, après la qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue BKT, l’attaquant âgé de 23 ans s’était arrêté en zone mixte pour évoquer son avenir. « C’est sûr que c’est flatteur. Ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Ensuite, c’est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de l’Olympique Lyonnais et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison ». Relancé sur la possibilité de partir cet hiver, Dembélé s’était montré clair : « Non, je ne pense pas. C’est à moi de rester concentré sur le football. Il y a des gens autour de moi qui sont là pour ça. Moi, je m’occupe du terrain (...) je fais abstraction (du fait d’être supervisé) car ce n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis que j’ai 14-15 ans, je suis souvent supervisé. Donc je fais abstraction de tout ça et je reste concentré sur le terrain ».

L’OL s’attend à être attaqué pour Moussa Dembélé

Des propos qui rejoignent ceux de Jean-Michel Aulas. Lors de la présentation de Karl Toko Ekambi mardi matin, le président de l’OL avait déclaré : « Concernant Moussa, je l’ai déjà précisé (qu’il ne partira pas) ». Un discours qu’il a répété à plusieurs reprises durant le mercato. Pourtant, la réalité n’est pas tout à fait celle-ci en coulisses. L’OL se prépare à être attaqué pour son joueur dont la cote est élevée en Premier League. Selon nos informations, les dirigeants lyonnais s’attendent à une nouvelle offre de Chelsea pour Moussa Dembélé avant la clôture du marché des transferts hivernal. Comme indiqué sur notre site le 2 janvier dernier, les Blues avaient déjà formulé une proposition de 40 M€ pour le natif de Pontoise. Celle-ci avait été repoussée par les Gones, qui avaient réaffirmé leur souhait de conserver le Français dans un communiqué de presse.

Avec la blessure de Tammy Abraham, les pensionnaires de Stamford Bridge pourraient revenir à la charge. Et du côté de Lyon, on se prépare à cette éventualité. Des sources internes au club nous ont même précisé que l’OL, qui cherche à obtenir des liquidités, ne sera pas forcément ferme si une offre très importante arrivait. Celle-ci pourrait donc venir de Chelsea, avec lequel Gérard Houiller échange notamment. À moins que Manchester United ne se décide enfin à passer à l’offensive. Comme annoncé sur notre site, les Red Devils ont observé l’avant-centre à plusieurs reprises et notamment lors des deux derniers matches de l’OL face à Nantes et Lille. Deux rencontres où Dembélé, auteur de 6 buts en 5 apparitions en 2020, avait marqué. Un élément dont les qualités ne feraient pas de mal à des Mancuniens, absolument désastreux offensivement. Le money time du mercato risque d’être animé pour Dembélé et les Gones.