Face à la propagation du coronavirus, le monde du football est chamboulé. Et cela a nécessairement des conséquences sur la gestion contractuelle des joueurs du PSG. C’est dans ce contexte que le directeur sportif brésilien a multiplié les démarches auprès de plusieurs joueurs de l’effectif ces dernières semaines. À commencer par Layvin Kurzawa (28 ans), en fin de contrat le 30 juin 2020. Ce qui représente un rebondissement de taille tant le latéral gauche semblait promis à un départ. Lassé par le contexte hexagonal en janvier dernier au point d’envisager un départ (il avait reçu des marques d’intérêt d’Arsenal et de la Juventus), le latéral gauche parisien a depuis été rassuré par le discours de Thomas Tuchel.

Le technicien allemand, précis dans la connaissance du joueur, a toujours insisté sur sa certitude de parvenir à étirer sa progression. Au cours de ces derniers mois, l’international français (11 sélections, 1 but) a enchaîné les bonnes prestations sur le terrain, au point de pouvoir concurrencer Juan Bernat sur le côté gauche de la défense. Des performances qui n’ont pas échappé à Leonardo, le directeur sportif brésilien. Qui a donc décidé d’entamer des pourparlers pour tenter de prolonger son contrat à Paris. Suffisant pour le retenir ? Pas forcément. Le natif de Fréjus a toujours des envies d’ailleurs et souhaite découvrir une nouvelle expérience à l’étranger. En plus du FC Barcelone et Arsenal, le PSG devra également faire face à la Juventus, toujours intéressée par le profil de Kurzawa, qui aura donc un large choix.

L’espoir renaît pour Thiago Silva

Deuxième rebondissement, au sujet de Thiago Silva. Voilà des mois que le capitaine du PSG fait des appels du pied à sa direction pour signifier sa volonté de prolonger son contrat. Symbole du début de l’ère QSI, présent au club depuis 2012, le défenseur âgé de 35 ans représentait aussi les échecs répétés en Ligue des Champions. Depuis le 1er janvier, O Monstro peut s’engager avec le club de son choix mais il a repoussé, jusqu’à maintenant, toutes les approches dont il a fait l’objet. Et pour cause, sa famille se plaît vraiment en France et partir n’est pas du tout une option aux yeux de son entourage.

À la différence d’Edinson Cavani, dont le sort est scellé et l’avenir ailleurs, Silva a récemment ouvert des discussions avec le directeur sportif parisien Leonardo afin d’étendre son bail dans la capitale française. Une volonté commune de s’inscrire un peu plus longtemps au Paris Saint-Germain existe. Sous quelles conditions ? Le directeur sportif parisien semblait initialement désireux de tourner la page Thiago Silva mais la crise actuelle pourrait avoir changé la donne. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. Affaire à suivre