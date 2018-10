À quelques jours de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et la Lazio Rome en Ligue Europa, Rudi Garcia est à l’honneur ce mardi dans les colonnes du Corriere dello Sport. L’ancien coach de l’AS Roma, aujourd’hui sur le banc du club phocéen, a évoqué au cours d’un entretien son passage à l’Olimpico. Mais le technicien a surtout évoqué son actualité à l’OM, revenant notamment sur le dernier mercato et le coup Kevin Strootman.

« Quand j’ai su que l’AS Roma avait pris Nzonzi, j’ai téléphoné à Zubizarreta et je lui ai demandé de se renseigner. Je ne pensais pas qu’il allait accepter de venir à Marseille, vu qu’il venait d’être père. Et pourtant... Peut-être que Kevin, à ce moment-là, ne sentait pas la confiance du club et j’en ai profité », a-t-il lancé pour expliquer ce transfert à 25 M€, revenant aussi brièvement sur le dossier Mario Balotelli. « Balotelli, nous y avons pensé. Il y a eu quelques contacts, Mario est un grand joueur », s’est-il contenté de répondre au sujet de l’international italien de l’OGC Nice.

« Je ne me sens pas de passage à Marseille »

Le tacticien a également répondu aux critiques sur son manque de confiance envers les jeunes joueurs. « On dit que je ne lance pas de jeunes, je le sais. Mais il suffit de regarder ma carrière pour voir que c’est faux. À commencer par Eden Hazard, qui est aujourd’hui un des meilleurs joueurs du Monde. À Marseille, je fais jouer Boubacar Kamara, né en 1999. Et à l’AS Roma, si je ne m’abuse, Lorenzo Pellegrini a débuté en Serie A sous mes ordres », a-t-il balayé d’un revers de main, avant d’évoquer son avenir.

« Je ne me sens pas de passage à Marseille, j’aimerais rester le plus longtemps possible. (...) Marseille, un club qui a remporté la Ligue des Champions. Et c’est là que je dois le ramener : en Champions », a-t-il confié, laissant toutefois la porte ouverte, sous condition, à un retour en Serie A à l’avenir. « Mais si on ne veut plus de moi, je travaillerais à nouveau en Serie A avec plaisir », a-t-il conclu. Qu’on se le dise : Rudi Garcia, sous contrat jusqu’en juin 2019, sait ce qu’il veut pour l’OM et lui.