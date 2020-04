Les mercatos passent mais les habitudes restent. Comme à chaque marché des transferts depuis plusieurs années maintenant, Monaco devrait être de nouveau l’une des places fortes en matière de transaction. Et même si le flou le plus total règne encore concernant les dates ou encore les conditions dans lesquelles se déroulera le mercato, le club de la Principauté aura de nombreux dossiers à gérer. Forcément, l’écurie entraînée par Robert Moreno devrait être attaquée, comme toujours, pour ses meilleurs éléments. En tête de liste, on retrouve Wissam Ben Yedder (29 ans). Revenu l’été dernier en Ligue 1 Conforama, l’international tricolore n’a pas perdu ses repères, lui qui est co-meilleur buteur du championnat de France avec Kylian Mbappé (18 buts). Approché cet hiver par le Barça, comme annoncé sur notre site, l’ancien du TFC est désormais dans le viseur du Paris Saint-Germain. L’ASM devra également composer avec les approches faites pour Benoît Badiashile (19 ans). Depuis un bon moment déjà, le défenseur est sur les tablettes de grands clubs à l’image de Manchester United ou Valence. Wolfsbourg aurait aussi coché son nom selon Bild.

Benjamin Henrichs (23 ans) a, lui, la cote en Allemagne. Il a été notamment associé à Leipzig. Outre les éléments courtisés, les pensionnaires du stade Louis II auront surtout d’autres dossiers bien différents et tout aussi importants à gérer. Tout d’abord, il faudra composer avec les joueurs qui sont arrivés en prêt cette saison 2019-2020. Ce qui est le cas d’Islam Slimani (31 ans). Malgré le fait qu’il soit décisif et que son entente avec WBY soit excellente, l’Algérien était déjà annoncé partant cet hiver. Et cet été, une fois son prêt terminé, il en sera de même. L’OM ou encore le Sporting CP suivent le cas du joueur de Leicester, dont le prix a été fixé à 10 millions d’euros (son salaire serait de 380.000 euros par mois). Également propriété des Foxes, Adrien Silva (31 ans) aussi a des chances de s’en aller, lui dont le nom circule aussi au Sporting CP. Enfin, Tiémoué Bakayoko (25 ans) est arrivé de Chelsea sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il reste à savoir désormais ce que les Monégasques comptent faire avec lui, c’est-à-dire le conserver ou le renvoyer chez les Blues.

L’AS Monaco sur tous les fronts

Parallèlement à tout cela, l’AS Monaco aura deux chantiers essentiels à mener. Le premier concernera tous les joueurs prêtés cette année à d’autres clubs. Ce qui représente environ une vingtaine d’éléments ! On retrouve par exemple Djibril Sidibé, envoyé en prêt à Everton. Les Toffees bénéficient d’une option d’achat. Interrogé par le Daily Mail, le latéral droit, qui veut a priori poursuivre l’aventure en Premier League, avait confié : « j’ai eu une conversation avec Carlo Ancelotti à ce sujet. Il connaît ma position et il est heureux du travail que je réalise pour le moment. La clé est de se concentrer sur nos objectifs à atteindre. À la fin de la saison, nous aurons le temps de parler de tout ça. » Comme lui, Nacer Chadli (prêt d’une saison à Anderlecht), Henri Onyekuru (prêt jusqu’à la fin de saison à Galatasaray), Jean-Eudes Aholou (prêt à l’ASSE), Samuel Grandsir (prêt sans OA à Brest), Sofiane Diop (prêt à Sochaux) ou encore Youssef Aït Bennasser (prêt avec option d’achat de 4 M€ à Bordeaux), pour ne citer qu’eux, pourraient revenir pour certains et partir définitivement pour d’autres.

Le second chantier que l’écurie princière devra gérer concernera les éléments en fin de contrat. Même si la date pourrait être modifiée ou décalée en raison de l’épidémie de coronavirus, certains joueurs seront libres le 30 juin 2020, ou une fois que la saison sera officiellement terminée. Ce sera le cas de Jemerson, Moussa Sylla, Seydou Sy, Diego Benaglio et Danijel Subasic. Les Monégasques auront aussi fort à faire avec les joueurs dont le bail prendra fin en juin 2021, soit dans un an. Des dossiers essentiels à gérer afin d’éviter des départs libres dans quelques mois. Ainsi, le malheureux Stevan Jovetic, qui n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée sur le Rocher, sera dans cette situation contractuelle. Même chose concernant le roc Kamil Glik, Loïc Badiashile ou encore Jorge (prêt à Santos). Sur tous les fronts, l’AS Monaco, qui a un nombre fou de joueurs sous contrat, va plus que jamais tenter de dégraisser lors du prochain marché des transferts. Une habitude à laquelle l’écurie princière compte bien mettre enfin un terme.