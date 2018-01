Après multiples balbutiements dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais a enfin officialisé l’arrivée de Martin Terrier. Une venue au Groupama Stadium rendue complexe notamment avec le deuxième prêt de l’attaquant nordiste à Strasbourg. La commission juridique de la LFP ayant validé l’opération mercredi soir, le transfert a donc pu être homologué.

L’international espoir rallie donc l’OL en provenance du LOSC et a paraphé un contrat de quatre ans et demi soit jusqu’en juin 2022. Ce dernier est prêté dans la foulée à Strasbourg jusqu’à la fin de saison et rejoindra donc le club rhodanien à partir du 1er juillet 2018. La transaction s’élève à 11 millions d’euros plus quatre millions d’euros de bonus plus 10% d’intéressement sur la plus-value d’une éventuelle mutation définitive.

« J’ai découvert Martin Terrier la saison dernière avec Lille et j’ai continué à le suivre avec Strasbourg cette saison mais surtout avec les espoirs ou il a été particulièrement performant. C’est un attaquant qui a une polyvalence intéressante et une intelligence dans le jeu devenue assez rare. Tout ce qu’il fait est juste. Il est puissant, rapide, très à l’aise techniquement et très adroit devant le but, » a confié Florian Maurice responsable du recrutement à l’Olympique Lyonnais.