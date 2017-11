« Séville je n’y pense pas trop. Je pense plutôt à l’Italie. L’Italie c’est toujours ma deuxième maison. J’ai souvent Walter Sabatini (le directeur sportif des Nerazzurri, ndlr) au téléphone et il me demande pourquoi je ne joue pas plus ». Samedi, à l’issue de Paris SG-FC Nantes (4-1, 13e journée de Ligue 1), Javier Pastore (28 ans) a entrouvert la porte à un départ en janvier, évoquant l’Italie et l’Inter Milan comme possibles points de chute.

Les Nerazzurri, sur le coup depuis de longs mois, n’ont pas perdu de temps. Selon Tuttosport, les Lombards sont immédiatement venus aux nouvelles après la sortie médiatique du Flaco, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 7 apparitions en L1 cette saison. « Nous sommes l’Inter, nous devons être attentifs à tous les bons joueurs », confiait le directeur sportif intériste Piero Ausilio ce week-end. Le quotidien sportif italien révèle ce mercredi la teneur de la réponse de la direction parisienne.

Le PSG veut au moins 20 M€

Les Rouge-et-Bleu, qui doivent dégager des liquidités pour ne pas être sanctionnés par les instances dirigeantes pour non-respect du fair-play financier, demanderaient au moins 20 M€ pour lâcher leur international argentin (29 sélections, 2 buts), sous contrat jusqu’en juin 2019. Pour rappel, il avait été recruté à Palerme à l’été 2011 pour 42 M€, devenant la première recrue phare de l’ère QSI.

Les Milanais ont quelque peu été refroidis. Tuttosport indique en effet qu’ils ne comptaient initialement proposer que 10 M€ aux pensionnaires du Parc des Princes. Du coup, ils envisagent de relancer l’idée d’un deal incluant leur milieu portugais João Mario (24 ans), peu en vue depuis le début de l’exercice. Le feuilleton est parti pour durer. L’Inter connaît en tout cas désormais les exigences du PSG...