Cet hiver encore, le Paris SG est au centre de toutes les attentions. La quête d’un nouveau milieu de terrain au profil défensif, le délicat dossier des gardiens de but, le sort des jeunes pousses ou encore de certains historiques comme Javier Pastore ou Lucas sont sur toutes les lèvres. On avait un peu moins entendu parler de Layvin Kurzawa (25 ans). Et pourtant, à en croire les informations de L’Équipe, le latéral gauche pourrait animer les prochains marchés parisiens.

Le quotidien sportif assure en effet que le club de la capitale serait disposé à se séparer de son défenseur, arrivé à l’été 2015 en provenance de l’AS Monaco pour 20 M€. Montant demandé pour lâcher l’intéressé, sous contrat jusqu’en juin 2020 : au moins 25 M€. S’il est le plus souvent titulaire cette saison, l’international tricolore (11 sélections, 1 but) peine à dissiper les doutes aux yeux du staff et des observateurs. Certains en interne préféreraient même Yuri Berchiche (27 ans) qui, malgré les limites parfois affichées, offrirait davantage de garanties sur le plan défensif. Unai Emery aurait notamment vanté ses dernières prestations en interne.

À 25 M€, le PSG réfléchira sérieusement à lâcher Kurzawa

Alors que le PSG peine à trouver preneur à bon prix pour ses indésirables (Lucas Moura, Jesé Rodriguez, Hatem Ben Arfa, Javier Pastore, etc.), il pourrait donc être tenté de vendre un de ses titulaires. D’autant que l’image du natif de Fréjus n’est pas vraiment au beau fixe ces derniers mois, entre blessures à répétition et affaires extrasportives (il a subi un chantage en rapport avec une vidéo privée dans laquelle il évoquerait le sélectionneur national Didier Deschamps).

Aucune piste concrète n’est citée pour l’ancien Monégasque, mais les pensionnaires du Parc des Princes, eux, prospectent sérieusement depuis plusieurs mois pour se renforcer à ce poste à en croire L’Équipe. En club comme en sélection, Layvin Kurzawa se voit donc remis en question. Le rebond est attendu sous peine de grosse désillusion...