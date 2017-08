Entre le Paris SG et le FC Barcelone, la tension est palpable. Le club de la capitale avait mal vécu les approches répétées de l’écurie catalane auprès de son milieu de terrain Marco Verratti. Le Barça, lui, pleure encore le départ de Neymar chez les Rouge-et-Bleu, au point d’avoir déposé une plainte contre le Brésilien, plainte pouvant d’ailleurs également concerner les pensionnaires du Parc des Princes. Un nouvel épisode est venu alimenter cette guerre froide entre les deux écuries.

Si Sport annonce que les Blaugranas négocient avec le PSG pour Angel Di Maria, Le Parisien, lui, croit savoir l’inverse. Le quotidien indique en effet que les Franciliens ont purement et simplement renvoyé leurs homologues dans les cordes. Nasser Al-Khelaïfi a poliment répondu au coup de fil de Josep Maria Bartomeu au sujet d’un possible transfert de l’Argentin, dont Lionel Messi fait la publicité au Camp Nou. La réponse a été catégorique : c’est non !

Le PSG compte sur Di Maria

Le Parisien ajoute même que le président parisien a indiqué à son vis-à-vis que l’international albiceleste de 29 ans (86 sélections, 19 réalisations) ne quitterait pas le Parc des Princes cet été, et ce, malgré les nombreuses rumeurs qui circulent au sujet de son départ. Un signal fort en direction de l’ancien Madrilène, mais aussi de ses potentiels prétendants. Les Barcelonais ont pris acte de la décision et se concentrent désormais sur d’autres cibles.

Selon les informations de Bild, ils ont ainsi envoyé un de leurs dirigeants, Oscar Grau, à Dortmund pour tenter de faire avancer l’opération Ousmane Dembélé. Le Borussia campe pour l’heure sur ses positions, réclamant 150 M€ (bonus inclus) avant la fin de la semaine pour lâcher son international tricolore de 20 ans (7 sélections, 1 but). Des discussions avec Leon Goretzka (22 ans, Schalke 04) et ses représentants sont également ouvertes en parallèle.