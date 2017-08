Ce soir, la Ligue 1 s’apprête à découvrir Neymar qui va effectuer ses premiers pas sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais une nouvelle onde de choc pourrait secouer le championnat de France. Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle sur une possible arrivée au PSG de Kylian Mbappé. La pépite monégasque aurait choisi le club parisien pour le plus grand malheur des dirigeants asémistes. Si au sein du club francilien, certaines voix s’élèveraient sur les conséquences financières de la venue du prodige tricolore, le rêve de voir débarquer Mbappé au Parc des Princes reste bien réel.

En effet, rapatrier l’international français à Paris pourrait coûter plus de 180 millions d’euros au Paris SG et donc enfreindre les règles du FPF. A Monaco, on ne souhaite évidemment pas voir son meilleur joueur renforcer un concurrent direct. Mais il semblerait bien que le PSG soit prêt à tout pour se distinguer une nouvelle fois sur le marché des transferts. Dans son édition du jour le Times révèle ainsi que Nasser Al-Khelaïfi serait à nouveau prêt à faire sauter la banque pour Mbappé.

Le très sérieux quotidien britannique assure même que le montant total de la transaction pourrait dépasser les 222 millions d’euros payés pour s’offrir Neymar ! Ainsi, les hautes sphères parisiennes songeraient à formuler une offre estimée à plus de 173 millions d’euros plus multiples bonus qui élèveraient la somme finale à plus de 220 millions d’euros ! Des chiffres astronomiques qu’il convient de prendre avec des pincettes. Une deuxième opération de cette envergure mettrait à coup sûr le PSG en porte-à-faux par rapport au Fair-Play Financier. Paris peut-il vraiment se permettre une nouvelle folie cet été ? De son côté, Kylian Mbappé patiente en salle d’attente à Monaco. Plus pour très longtemps ?