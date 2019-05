Meilleur joueur, meilleur espoir, attaquant de pointe de l’équipe type... Kylian Mbappé (20 ans) a tout raflé dimanche soir lors des Trophées UNFP récompensant les acteurs de la Ligue 1 pour la saison 2018/19. L’attaquant du Paris SG a profité de cette formidable exposition pour envoyer une phrase au sujet de sa situation et de son avenir au club qui fait le tour de France et d’Europe des médias ce lundi. « Je pense que c’est un moment très important pour moi, car je pense que j’arrive à un premier ou à un second tournant de ma carrière », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« Je pense que j’ai découvert beaucoup de choses ici et je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être ici au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet », a-t-il lancé. Des propos qu’il a assumés ensuite en zone mixte auprès des journalistes présents au Pavillon d’Armenonville (Paris, XVIe), prenant le soin de ne pas trop en dire. Les explications à cette sortie vont bon train ces dernières heures. Pour RTL, Le Parisien, L’Équipe et RMC, un départ de l’international tricolore (30 sélections, 12 réalisations) n’est pas à l’ordre du jour, et ce, malgré ce coup de pression.

Un message sportif et politique

Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien Monégasque n’est pas forcément pressé de quitter le club de la capitale. Seulement, à l’heure où il aurait entamé les discussions concernant une prolongation et à quelques jours de la venue de l’Émir dans la Ville lumière, sa sortie témoigne de sa volonté de changer de statut. Le natif de Bondy, qui s’est mué en chasseur de buts cette saison (32 en L1), a tenu les champions de France lorsque Neymar, Edinson Cavani ou encore Angel Di Maria étaient à l’infirmerie. Il aimerait donc, alors que l’on évoque des responsabilités nouvelles pour Neymar la saison prochaine, qu’on le prenne lui aussi davantage en considération à l’heure de citer les patrons et les leaders de l’écurie parisienne.

Il apprécierait aussi, sans doute, qu’on le consulte davantage au moment d’envisager l’avenir sportif de l’équipe coachée par Thomas Tuchel et le mercato à venir. Cette sortie, préparée et programmée comme l’expliquent en chœur RMC, Le Parisien et L’Équipe, intervient aussi au lendemain du plébiscite du public du Parc des Princes pour Edinson Cavani (32 ans), annoncé parmi les possibles partants cet été, son concurrent désormais à son nouveau poste, dans l’axe... Une lutte de pouvoirs en somme pour s’installer définitivement en n° 9. Politique et sportif, Kylian Mbappé a donc fait passer ses messages au PSG à la face du football français. La réaction parisienne est attendue.