« Le choc est brutal. Je suis dégoûté de ne plus jouer, de ne plus pouvoir m’exprimer comme je le faisais. Depuis que je suis à Paris, j’avais une moyenne de 50 matches par saison, pas toujours titulaire, mais je pouvais apporter ma pierre à l’édifice en entrant en cours de match. Cette année, tout a changé. Je ne suis pas content. Je pensais avoir construit quelque chose de solide avec le club, mais ce n’est visiblement pas le cas... ». Ce lundi, dans les colonnes de L’Équipe, Lucas (25 ans) vidait son sac après une première partie de saison très frustrante au Paris SG. Pour l’attaquant brésilien, plus de doutes, il faut partir pour retrouver du temps de jeu et le sourire.

Oui mais voilà, au regard de sa cote, le club de la capitale ne souhaite pas le brader. Et à en croire L’Équipe et UOL Esporte, il n’a encore reçu aucune offre ferme et concrète pour son international brésilien (34 sélections, 3 buts). Le quotidien sportif français rappelle que Tottenham est toujours intéressé, mais pas pressé de passer aux négociations et encore moins à la caisse. Le journal ajoute par ailleurs qu’Arsenal, le rival londonien des Spurs, serait également sur le coup. Seulement, la priorité des Gunners en attaque se nomme plutôt Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, Borussia Dortmund). De quoi mettre du plomb dans l’aile à la piste menant à l’Emirates pour l’Auriverde.

Le Betis, une option séduisante

Dommage car le Paulista aurait fait, selon UOL Esporte, de la Premier League son choix n° 1. Toutefois, au vu des événements, il pourrait changer son fusil d’épaules et opter pour la Liga. Le média brésilien explique en effet qu’un des agents du Parisien s’est rendu en Espagne ce week-end pour discuter sérieusement avec la direction du Betis Séville en vue d’un prêt avec option d’achat, avec une promesse de temps de jeu. Maxwell, coordinateur technique du PSG, aurait, toujours d’après la publication brésilienne, conseillé à son jeune compatriote de tenter l’expérience de l’autre côté des Pyrénées.

Pour L’Équipe, il ne fermait d’ailleurs pas la porte à la Liga. « C’est vrai que la Liga pourrait me convenir. Avec ma vitesse et ma technique, je pourrais y être performant », lançait-il. UOL Esporte explique que, de son côté, Lucas, également approché en décembre par les Chinois du Beijing Guoan et les Italiens de Naples (qui préféreraient Amin Younes de l’Ajax Amsterdam), s’est renseigné sur la ville de Séville. Il ne reste désormais plus que quelques jours au Brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2019, pour trouver une porte de sortie. Son aventure au Paris SG, démarrée en janvier 2013 après une arrivée en fanfare en provenance de São Paulo pour 40 M€ environ, touche à sa fin.