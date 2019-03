Il est l’une des meilleures affaires du dernier mercato hivernal. Au fond du trou à l’Atlético de Madrid où il n’a joué que huit petits matches de Liga (une seule titularisation), Gelson Martins (23 ans) a été remis sous les projecteurs par une ASM en grande difficulté. Flairant le bon coup, le club monégasque a en effet décroché le prêt d’un joueur au coeur d’un conflit entre l’Atlético et le Sporting Portugal.

Un prêt qui s’est avéré immédiatement payant. Virevoltant, percutant, Gelson Martins confirme qu’il est l’un des plus grands espoirs du football lusitanien. En termes de statistiques, l’international portugais (21 sélections) affiche trois buts et une passe décisive en sept rencontres de championnat. Un rendement plus que correct qui a immédiatement convaincu les décideurs princiers de s’activer pour tenter de s’assurer ses services de manière définitive. Pour cela, l’ASM comptait sur le différend entre les Colchoneros et le SCP (la formation portugaise réclame une indemnité de compensation à l’Atlético après la résiliation de contrat unilatérale de Gelson Martins) pour sauter sur l’occasion.

Monaco a pris les devants avec l’Atlético

Embêté par les Leoes pour un élément sur lequel Diego Simeone ne compte pas spécialement, le club madrilène ne dira pas non à une vente. Et si Arsenal est venu se greffer au dossier, L’Equipe nous apprend un détail très important sur cette affaire. En effet, alors que les derniers échos en provenance du Portugal annonçaient une offensive monégasque pour Gelson Martins, le quotidien sportif révèle que l’ASM a prévu le coup depuis fort longtemps.

En clair, le patron du club, Dmitry Rybolovlev a donné l’ordre de recruter le Lusitanien avec l’aval de Leonardo Jardim. Et les choses ne devraient pas trainer puisqu’un accord verbal entre Monaco et l’Atlético existerait pour une vente de l’ordre de 30 M€. La moitié irait dans les caisses du Sporting CP. Un coup qui, s’il se confirme, ne déplaira pas aux supporters monégasques dont le voeu le plus cher est de retrouver une ASM au sommet de la Ligue 1. Et avec Gelson Martins, il y a des chances pour que cela arrive.