Ce dimanche soir, l’AS Monaco ne se déplace pas très loin puisque les Asémistes se rendent à Marseille afin d’affronter l’OM dans le choc de cette 20e journée de Ligue 1. Le club du rocher a affolé les gazettes en ce mois de janvier puisqu’ils ont réussi à faire signer déjà quatre joueurs : Fodé Balo Touré, Cesc Fabregas, Naldo et William Vainqueur. Et surtout, ce n’est pas fini puisque, pour sauver sa peau en Ligue 1, l’ASM vise encore au mois un élément offensif capable de prendre la profondeur, ce que seul Sylla peut faire à l’heure actuelle.

Ainsi, la piste menant au Bordelais François Kamano semble avoir pris du plomb dans l’aile. Notamment du fait des prétentions financières des nouveaux dirigeants des Girondins de Bordeaux. Dès lors, les regards se tournent maintenant vers l’Espagne et le Valencia CF mais aussi vers Chelsea. En effet, Michy Batshuayi est la priorité de Thierry Henry pour renforcer son attaque si on en croit les informations de L’Équipe ce dimanche. Sauf que le Belge est prêté par Chelsea à Valence.

Everton et West Ham le veulent aussi

« Oui je connais bien Michy, on s’est côtoyé avec la sélection belge. On verra ce qu’il peut se passer, mais oui c’est un joueur qui peut être intéressant c’est sur », a même déclaré Henry tandis que le club espagnol l’a clairement mis sur le marché dans le courant de la semaine. Depuis plusieurs semaines, Henry et Batshuayi échangent sur le projet monégasque par téléphone et l’avant-centre est persuadé que l’entraîneur de l’ASM est le personnage idoine pour le faire progresser.

Si les dirigeants s’annoncent confiants concernant un prêt jusqu’à la fin de saison, il ne faut toutefois pas s’enflammer puisque la concurrence va être rude. En Allemagne certains clubs sont intéressés, mais c’est surtout en Angleterre qu’on lui fait les yeux doux. West Ham et Everton seraient entrés dans la danse selon le quotidien. Enfin, si le joueur donne son accord, il conviendra de convaincre Chelsea que Monaco est le bon club pour que son joueur progresse...