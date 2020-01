Douzième de Ligue 1 actuellement, l’OGC Nice a perdu plusieurs joueurs durant ce mercato hivernal. Le club azuréen devait donc se renforcer pour finir la saison avec un effectif bien garni. Ces dernières semaines, les Aiglons ont accueilli Riza Durmisi (Lazio) et Alexis Trouillet, le jeune défenseur du Stade Rennais. Le club du sud de la France a également officialisé l’arrivée de Dan Ndoye mais l’international espoir Suisse va cependant finir la saison à Lausanne-Sport.

Les dirigeants niçois ne sont donc pas restés les bras croisés en ce mois de janvier, et ces derniers ont tenu à terminer le mercato en beauté. Il y a quelques jours, la presse catalane lâchait une petite bombe en expliquant que l’OGC Nice était sur le point de recruter Moussa Wagué, un indésirable du FC Barcelone. Et le club français a été assez bon en négociations.

Bienvenue @Moussa_WagueOff Le latéral international sénégalais est prêté (avec option d’achat) au Gym par le @FCBarcelona jusqu’au terme de la saison. Le communiqué https://t.co/2GGyAfPmyh pic.twitter.com/imI7atibYt — OGC Nice (@ogcnice) January 31, 2020

Une saison compliquée au Barça

« Le FC Barcelone et l’OGC Nice ont conclu un accord pour le prêt de Moussa Wagué jusqu’au 30 juin. L’équipe française dispose d’une option d’achat non obligatoire de 10 millions d’euros, plus 500 000 euros de variables. Au cas où l’OGC Nice la lèverait, le FC Barcelone conserverait une option d’achat future de 15 millions d’euros jusqu’en juin 2021. À la fin de la saison 2020/21, le club se réserve le droit de préemption d’une vente future du joueur », peut-on lire dans le communiqué du FC Barcelone publié il y a quelques instants.

Le joueur de 21 ans va donc tenter de rebondir dans les prochains mois sous le maillot niçois. Recruté par le Barça en 2018, l’international sénégalais (14 sélections, 1 but) n’a jamais pu s’imposer en Catalogne. Après avoir fait trois apparitions la saison passée avec l’équipe première, Moussa Wagué n’a joué que 180 minutes dans cet exercice 2019-2020 (2 apparitions en Ligue des Champions, 1 en Liga). Une nouvelle aventure comme donc pour le natif de Bignona.