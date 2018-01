Après Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep, l’Association Sportive de Saint-Étienne tient son troisième gros coup du mercato ! En effet, les Verts viennent d’annoncer le recrutement de Neven Subotic, le défenseur du Borussia Dortmund. Le stoppeur international serbe s’est défait de son contrat avec la formation de la Ruhr et s’est engagé finalement avec une équipe forézienne qui a bien besoin de renforts pour se relever en championnat. On évoque un contrat de 18 mois.

Comme nous vous le révélions hier, le défenseur est arrivé ce mercredi dans le Forez afin de prendre part à sa visite médicale, préalable à la signature de tout contrat. Les dirigeants français sont convaincus par son profil et le joueur arriverait dans une condition physique plus qu’acceptable et donc apte à prendre part aux joutes de Ligue 1 dès les prochaines rencontres, d’autant que l’ASSE accueille l’OM le 10 février avant d’aller à Lyon le 24 février pour un derby bouillant.

« À la recherche d’un nouveau défi, Neven Subotic quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre l’AS Saint-Étienne. Merci pour tout Neven ! », peut-on lire sur le communiqué publié par le BVB il y a quelques minutes. Les Verts ont confirmé dans la foulée, avec une vidéo pour souhaiter la bienvenue au Serbe. Gageons pour les Verts que cette arrivée marquera la remontée du club au classement. Actuellement, l’ASSE est 16e avec seulement trois points d’avance sur le premier relégable et deux sur Lille, actuellement en position de barragiste. Neven Subotic ne sera pas de trop.