Les jours passent et le mercato n’avance pas vraiment du côté de l’Olympique de Marseille. Au 28 juillet, les Phocéens n’ont enregistré que le départ de Lucas Ocampos vers le FC Séville et l’arrivée en prêt avec option d’achat du défenseur Alvaro Gonzalez. Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud et surtout André Villas-Boas attendent toujours que l’avion de Dario Benedetto, l’attaquant argentin de Boca Juniors, arrive à Marseille afin de voir débarquer leur seconde recrue estivale.

Côté départ, c’est aussi le calme plat. Pourtant, les Marseillais ont l’obligation de vendre pour alléger leur déficit budgétaire. Un temps pisté en Angleterre, Morgan Sanson est toujours bien présent et a montré quelques choses intéressantes dans le 4-3-3 imaginé par son nouvel entraîneur portugais. Le marché britannique va se fermer le 8 août et il n’est pas exclu que l’ancien Montpelliérain reste une année de plus sur le Canebière malgré une valeur assez haute.

Arsenal veut Pépé, mais...

Celui qui a aussi une valeur haute et qui pourrait s’en aller moyennant une belle somme, c’est Florian Thauvin. Le champion du Monde avec les Bleus de Didier Deschamps en 2018 s’est blessé à la cheville contre les Glasgow Rangers et cela a peut-être refroidi quelques ardeurs. Selon les informations de La Provence, les Gunners d’Arsenal se seraient renseignés sur le coût de l’opération Thauvin, mais auraient autre chose en vue.

En effet, le club londonien, dirigé par Unai Emery, tente plutôt d’arracher la signature de Nicolas Pépé (Lille) alors que plusieurs clubs se sont déjà mis d’accord avec les Dogues sur une indemnité 80 millions d’euros. Si les Anglais manquent l’ancien d’Angers, peuvent-ils se rabattre sur Thauvin ? Nul ne le sait. En Espagne, il garde toujours la cote auprès du Valencia CF et, toujours selon le média régional, une réunion a eu lieu entre le board valencian pour lancer les manoeuvres sur ce marché des transferts. Le natif d’Orléans, lui, voit plutôt d’un bon oeil l’intérêt de l’écurie espagnole. Reste à savoir si ça va bouger.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10