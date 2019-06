L’Olympique de Marseille est dans le dur. Limité dans ses moyens financiers, le club phocéen doit composer avec la bride du fair-play financier. Dans un marché des transferts où les prix grimpent facilement, trouver un buteur digne de ce nom est donc plus que jamais une mission compliquée pour le cinquième du dernier exercice de Ligue 1. Pourtant, les pistes ne manquent pas. Seul souci, toutes ces options ne laissent pas entrevoir d’issue positive.

Preuve en est avec le dossier Marcus Thuram. Attaquant numéro 1 de l’En Avant Guingamp, l’international Espoirs n’a plus qu’une année de contrat à honorer en Bretagne. Problème : le président Bertrand Desplat réclame pas moins de 20 M€ pour son joueur. Bien trop cher pour un élément certes prometteur, mais dont la situation contractuelle n’impose pas un tel investissement. Autre exemple : les médias argentins ont indiqué que l’OM préparerait une offre pour l’attaquant de Boca Juniors Dario Benedetto.

Tout est presque bouché pour l’OM

Une cible dont la clause de départ est de 21 M€. Sauf que la proposition marseillaise n’atteindra pas ce montant et qu’elle devrait être sans doute repoussée par les Xeneizes. Troisième cas : le dossier Salomon Rondon. Le Vénézuélien plait aux dirigeants marseillais et n’a plus qu’un an de contrat avec West Bromwich Albion. Estimé à 18 M€ par son club, Rondon reste trop cher. Et la Provence du jour nous apprend que l’OM ne désespérerait pas de le signer libre de tout contrat !

Osé quand on sait que le Venezuela est toujours en cours en Copa América et que cela pourrait donc mettre Rondon encore plus en valeur en cas d’exploit. Enfin, le quotidien local confirme une information que nous vous avions révélée en exclusivité au tout début du mois : l’OM a bien activé la piste menant à Patrick Schick. Le buteur de l’AS Roma ne sera pas retenu par les Giallorossi. Une aubaine pour Marseille ? Pas vraiment, l’AC Milan étant sur les rangs, même si les Rossoneri sont, à l’instar de l’OM, limités financièrement par le fair-play financier. Vous l’aurez donc compris, la succession de Mario Balotelli est encore loin d’être finalisée.

