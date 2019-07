Le Paris Saint-Germain a enfin communiqué sur la situation de Neymar. Leonardo, dans une longue interview, a, pour la première fois, admis les velléités de départ de son international brésilien, qui a fêté la victoire de son pays à la Copa América. Juste avant d’avoir expliqué tout cela, le club de la capitale s’était fendu d’un communiqué expliquant que l’ex-Barcelonais ne s’était pas présenté à la reprise et qu’il serait sanctionné pour cela dès son retour.

Du côté de Neymar, on explique que le club était tout à fait au courant que le joueur ne se présenterait pas à la date indiquée et que cela avait même été vu avec les dirigeants. Dès lors, les relations se sont tendues entre les deux parties d’autant que le joueur souhaite bel et bien effectuer son retour du côté de la Catalogne cet été. Attendu à Paris lundi 15 juillet, l’Auriverde devrait rencontrer ses dirigeants pour connaître sa sanction et aussi évoquer la situation.

Neymar pense pouvoir partir

Mais cela a été plus vite que prévu. Selon les informations de RMC Sport, Leonardo, revenu au poste de directeur sportif du Paris SG cet été en remplacement d’Antero Henrique, avait déjà eu une discussion avec son joueur qui ne se serait pas bien déroulée. Cet échange n’aurait pas été des plus chaleureux selon la radio. Et depuis, justement, ce serait le silence radio entre le natif de Mogi das Cruzes et les dirigeants du dernier champion de France.

On se demande donc bien comment vont se dérouler les retrouvailles. Neymar semble être confiant quant à la possibilité de quitter l’Hexagone cet été, même si son écurie ne le bradera pas. Leonardo, lui, a déjà été clair et a expliqué qu’aucun joueur n’était au-dessus du club et que n’importe lequel pouvait s’en aller s’il le voulait. Ne reste donc plus qu’à négocier avec le FC Barcelone, qui ne semble pas disposé à lâcher des mille et des cents pour le faire revenir.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10