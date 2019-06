Transparent contre la Turquie (2-0), Kylian Mbappé (20 ans) s’est repris en Andorre, comme les Bleus (0-4). Avec un but, son 100e en carrière, et une passe décisive pour Florian Thauvin, l’attaquant de l’équipe de France a terminé sa saison sur une bonne note. L’international tricolore (33 sélections, 13 buts) est passé en zone mixte, ensuite, le sentiment du devoir accompli.

Mais les journalistes espagnols étaient là pour autre chose : en savoir plus sur son avenir. Ils ont donc tenté de l’arrêter, comme le montrent les images de Chiringuito TV pour l’interroger à ce sujet. « Ce n’est pas le moment de parler de ça. Vous me parlez toujours du Real Madrid », a lâché le buteur du Paris SG en substance, visiblement lassé.

À nouveau questionné sur le sujet alors qu’il repassait dans le couloir du Estadi Nacional, l’ancien de l’AS Monaco a jeté un regard désabusé en direction de nos confrères ibériques, qui en profitent pour alimenter leurs gazettes des transferts. Les rumeurs, le jeune homme est habitué à vivre avec depuis très longtemps. Mais là, il semble commencer à s’agacer.

Le Parisien s’est ainsi fendu d’un tweet, en anglais, pour répondre à un compte anglais qui listait ses exigences pour rester au Paris SG la saison prochaine. « Désolé, mais vous en avez oublié une : Kylian Mbappé veut jouer gardien de but », a-t-il posté, avec des émojis de circonstance et la mention « fake news ». Un tweet pas sans rappeler ceux du clan Neymar... Les vacances de Kylian Mbappé promettent d’être longues.

Sorry you forgot something, Kylian Mbappé want to play goalkeeper

FAKE NEWS

— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 12, 2019