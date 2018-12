Le cas Adrien Rabiot n’a pas fini de faire jaser au PSG. Alors que la mère et agent du joueur Véronique Rabiot et Antero Henrique, le directeur sportif, s’écharpent par médias interposés, le milieu de terrain de 23 ans fait les frais de son choix pour son avenir. Il est volontairement laissé de côté par Thomas Tuchel, qui a expliqué suivre les directives venues de l’état-major du club francilien. Ce qu’il a de nouveau expliqué en conférence de presse ce vendredi, à la veille du match face à Nantes au Parc des Princes. « Maintenant ce n’est pas une situation sportive, c’est une situation entre le club et le joueur. Je respecte la décision du club », a-t-il assuré.

Si ce n’est plus une raison sportive aujourd’hui, cela l’a été un temps. D’abord joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel lors d’une grande partie de la première moitié de saison, Adrien Rabiot a subi les foudres de son coach après son retard à la causerie avant le match face à l’OM, en compagnie de Kylian Mbappé. Tuchel a alors fait preuve d’autorité en mettant les deux hommes sur le banc de touche. Mbappé a su inverser la tendance en étant décisif après être entré en jeu, mais Adrien Rabiot n’a pas eu l’occasion de renverser la vapeur. La naissance de la cassure entre Tuchel et le joueur ? Non, répond l’entraîneur allemand.

Pas de cassure avec Rabiot mais...

« Non, ce n’est pas une cassure. C’était une situation et une décision à mon avis nécessaire pour Kylian et Adri. Kylian est entré en jeu et il a été décisif. Pour Adri, c’était un autre cas de figure parce que Draxler a fait un bon match. C’était un grand match pendant la saison et après c’était contre Lille puis Naples et Draxler a saisi l’occasion de montrer qu’il a les qualités pour jouer. C’est autre chose, ce n’est pas une cassure. Il y a une grande concurrence entre les joueurs ici. C’est pour ça qu’Adri a, à mon avis, perdu un peu de sa confiance et sa place mais c’est parce que Draxler a saisi sa chance. Et nous avons gagné, l’équipe a fait de bons matches et après c’est difficile. C’est pour ça que chaque match est important. Il faut démontrer à chaque match et entraînement que tu es prêt pour gagner. »

Thomas Tuchel assume donc pleinement sa décision de l’époque, même si elle a peut-être mené le joueur vers la sortie. L’entraîneur fait en tout cas bien la distinction entre l’événement à Marseille et la sanction imposée aujourd’hui par le club quant à la situation contractuelle de Rabiot. En attendant de voir le recrutement hivernal, le club francilien peut au moins se dire que Thomas Tuchel ne s’opposera pas à sa décision...