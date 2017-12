Angel Di Maria et Javier Pastore sont déçus de leur temps de jeu cette saison ? Au gré du turnover et des suspensions, les deux Argentins viennent d’enchaîner 3 matches de Ligue 1 en tant que titulaire. Pour un résultat médiocre, voire pire, face à Troyes et Strasbourg, et un match moyen mais rehaussé d’un but chacun face à Lille ce samedi. Les deux hommes ont peiné à convaincre et ce ne sera pas illogique de les revoir sur le banc de touche si les titulaires habituels sont disponibles.

Dès lors, un départ lors du mercato d’hiver semblait quasiment inéluctable pour les deux hommes. Javier Pastore suscite l’intérêt de l’Atlético Madrid et de l’Inter Milan et aurait communiqué son désir de partir, tandis que, pour Di Maria, l’entraîneur Unai Emery ne cachait pas la réalité de la situation. « Nous ne pouvons pas parler de mercato avant alors qu’il nous reste beaucoup de matches. Il faut penser à l’effectif présent et leur donner de la confiance. Si des joueurs ne sont pas dans l’esprit que nous souhaitons, nous parlons ensemble », avait ainsi déclaré l’Espagnol.

Pas d’annonce de départ pour Emery

De nouveau interrogé sur le sujet après le match face au LOSC, Emery a assuré qu’aucun des deux joueurs n’avaient demandé à quitter le PSG en janvier. « Toutes les informations que j’ai là, avec le club et avec les deux vu que je leur ai parlé individuellement, ils ne m’ont pas dit qu’ils voulaient partir d’ici. Donc toutes les informations qui viennent de l’extérieur, je ne sais pas. Mais le plus important pour moi, c’est quand je parle avec les joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse, relayé par CulturePSG.

Mieux, Emery a clairement énoncé les noms de ceux qui étaient invités au départ. Sans grande surprise au regard de ses choix effectués depuis le début de saison. « C’est vrai que c’est différent pour quelques joueurs qui sont dans l’équipe comme Lucas ou Hatem avec lesquels nous avons parlé de la possibilité de partir. Mais avec les deux (Argentins, ndlr), je ne pense pas qu’ils vont partir, ils ne me l’ont pas dit. » Discours de façade ou réel retournement de situation ? D’ici le 31 janvier, beaucoup de choses peuvent se passer.