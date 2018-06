La fin d’une ère. Arrivé en 2010 en provenance du FC Barcelone, Yaya Touré (35 ans) a marqué son époque du côté de Manchester City. Et si sa dernière saison reste comme une déception, au regard de son faible temps de jeu (1 seule titularisation en Premier League pour 10 apparitions au total), le milieu de terrain ivoirien compte bien poursuivre sa carrière. Et si possible au plus haut niveau.

D’ailleurs, il y a quelques jours, L’Équipe expliquait que l’Olympique de Marseille avait exploré cette piste, grâce notamment à leur équipementier commun, Puma. Et selon l’Éléphant, interrogé par France Football, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont de quoi sérieusement croire en leurs chances, l’intéressé s’étant dit séduit par la possibilité de rejoindre la Cité phocéenne.

« L’OM ? C’est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet. L’aventure en est au début et participer à ce genre d’opération correspond tout à fait à mes envies », a-t-il lancé, se disant prêt à jouer encore « une ou deux saisons » au haut niveau. À Frank McCourt et Jacques-Henri de jouer désormais s’ils veulent vraiment offrir Yaya Touré à Rudi Garcia pour la saison prochaine.