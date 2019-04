Rappelez-vous la fin de saison dernière. La finale de la Ligue Europa mettait aux prises l’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid et cela représentait quoiqu’il arrive une bonne nouvelle pour le football français en vue de l’exercice suivant. Si l’OM l’emportait, cela débouchait sur la présence de 4 clubs français en Ligue des Champions (Lyon devant passer un tour préliminaire). Si l’Atlético gagnait, cela offrait une qualification directe pour la phase de poule au 3e de Ligue 1, à savoir l’OL. C’est le deuxième cas de figure qui s’est produit et il pourrait bien de nouveau avoir lieu en cette saison 2018-2019.

La victoire finale en Ligue Europa offrant un ticket direct pour la Ligue des Champions, si le vainqueur se qualifie pour la principale compétition européenne via son championnat, alors il libère une place. Et c’est ce qui avait été négocié par les clubs français lors de la précédente refonte de la Ligue des Champions (qui avait permis aux clubs anglais, espagnols, italiens et allemands de bénéficier de 4 places qualificatives), cette place revient au 3e de Ligue 1, qui doit normalement passer par les tours préliminaires.

Les 4 demi-finalistes de la Ligue Europa peuvent encore se qualifier pour la C1 en championnat

Le scénario de la Ligue Europa 2018-2019 laisse de l’espoir au 3e de notre championnat. En effet, les demi-finales opposent Arsenal à Valence et Chelsea à l’Eintrachat Francfort. Or, Chelsea et Arsenal sont à la lutte en Premier League pour une place qualificative en C1. Les deux clubs ont quasiment le même nombre de points à 3 journées de la fin (67 et 66 unités). Toutefois, le classement est suffisamment resserré (3 points d’écarts entre le 3e et le56e) pour que cela ne se goupille pas en faveur des clubs français.

Bien que favoris à la victoire finale, Chelsea et Arsenal ne sont pas les seuls à donner de l’espoir à nos représentants. La surprise Eintracht Francfort pourrait aller au bout en Ligue Europa, tout en scellant sa qualification via la Bundesliga. Actuellement 4e avec 2 points d’avance sur le 5e, la formation où évolue Sébastien Haller peut logiquement espérer terminer à cette place. Enfin, Valence, dernier demi-finaliste, est également toujours en course en Liga (6e avec 3 points de retard sur Getafe, 4e). Les quatre candidats au titre de champion d’Europe ont le mérite d’être bien classés dans leurs championnats respectifs. Ne reste plus qu’à espérer que la combinaison soit la bonne et que le futur vainqueur soit au moins 4e de sa ligue.