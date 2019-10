Le Real Madrid est déjà face à une première finale ce mardi, sur la pelouse du stade Ali-Sami-Yen (rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato). Les Merengues ont effectivement plutôt mal démarré leur saison sur la scène européenne, avec une défaite (3-0) sur la pelouse du Paris Saint-Germain, puis un match nul (2-2) face à Bruges. Un petit point pris sur six possibles, ça fait tâche forcement, alors que l’équipe de Zinedine Zidane sort d’une défaite sur la pelouse du promu Mallorca en championnat. L’entraîneur français est à nouveau contesté.

Bon dernier de ce groupe A, le Real Madrid n’est pas encore dans une situation critique, mais le serait en cas de défaite. C’est d’ailleurs la même chose pour Galatasaray, qui, comme son rival du soir, compte seulement un petit point après deux journées. Heureusement pour les Merengues, le Clasico qui devait se jouer ce samedi a finalement été décalé, ce qui va permettre à Zizou et ses hommes de se concentrer à 100% sur cette échéance européenne sans penser au Barça.

Ferland Mendy plutôt que Marcelo

Pour ce match, on devrait avoir une belle équipe côté turc. Le taulier Fernando Muslera sera bien présent dans les cages, avec la ligne défensive suivante pour le protéger : Nagatomo, Luyindama, Marcão, Donk, Mariano. Dans l’entrejeu, on retrouvera deux joueurs bien connus en France : Jean-Michael Seri et Steven N’Zonzi. Devant, Younès Belhanda et Ryan Babel devront mettre Florin Andone dans les meilleures conditions pour faire mal à la défense madrilène, en l’absence de Radamel Falcao forfait.

Zinedine Zidane lui devrait aligner Thibaut Courtois dans les cages. La presse espagnole annonce que c’est Ferland Mendy qui jouera à gauche, alors que Carvajal démarrera à droite. Dans l’axe de la défense, on retrouvera la charnière habituelle Ramos-Varane. Au milieu de terrain, l’indéboulonnable Casemiro sera là devant la ligne défensive, avec Toni Kroos et Fede Valverde devant lui. Enfin, Eden Hazard sera de retour sur le flanc gauche de l’attaque, alors que James Rodriguez devrait être utilisé côté droit. Enfin, Karim Benzema sera le titulaire à la pointe de l’attaque.