C’est un des plus célèbres duels de l’histoire de la Ligue des Champions qui va avoir lieu ce mardi soir. Pour la vingtième fois en C1, la Juventus va rencontrer le Real Madrid pour le compte des quarts de finale aller (match Juve-Real à suivre à partir de 20h en live commenté sur FM). Un match qui aura des allures de revanche pour les joueurs de Massimiliano Allegri, sèchement battus 4 buts à 1 lors de la finale de la dernière édition. Tombeurs de Tottenham au tour précédent, les Bianconeri espèrent faire tomber les doubles champions d’Europe en titre.

Et la Vieille Dame a toutes ses chances. En 19 duels, les Turinois l’ont emporté à huit reprises (deux nuls et neuf défaites). Mieux, Madrid n’a plus battu la Juve en matches aller-retour depuis 1986/87. Un bilan serré qui annonce donc un match engagé. D’ailleurs, pour ce qui est des compositions probables, hormis les absences de Mehdi Benatia et Miralem Pjanic (suspendus), Allegri devrait compter sur la majeure partie de ses forces vives.

Matuidi décalé à gauche ?

Ce qui n’empêchera pas le tacticien italien de réserver quelques surprises. Selon Tuttosport et le Corriere dello Sport, il se dirige vers un 4-4-1-1 avec Dybala en soutien de Higuain. Surtout, il s’agit de renforcer le milieu de terrain. Ainsi, Betancur est annoncé titulaire au milieu de terrain, en compagnie de Khedira, Matuidi glissant sur le flanc gauche. L’international français a déjà connu ce genre de choix tactique quand il évoluait au PSG. À droite, Douglas Costa sera titulaire pour animer le couloir. En défense, cela sera du classique avec Barzagli en remplacement de Benatia, aux côtés de Chiellini. De Sciglio et Alex Sandro seront les latéraux.

De son côté, Zinedine Zidane pourrait miser sur le même onze de départ qui a permis à la Casa Blanca de remporter sa douzième Ligue des Champions à Cardiff. À savoir Keylor Navas dans les cages, une défense composée du quatuor Carvajal-Varane-Ramos-Marcelo, un milieu à quatre où Isco retrouverait ses galons de titulaire aux côtés de Casemiro, Modric et Kroos. Enfin, Cristiano Ronaldo (auteur de 7 buts en 5 matches contre la Juve) serait aligné avec Karim Benzema, laissant ainsi une nouvelle fois Gareth Bale sur le banc. Blessé, seul Nacho fait figure d’absent.