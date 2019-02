Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le PSG alors que le grand rendez-vous de sa saison se profile. Déjà handicapé par la blessure de Neymar, touché au 5e métatarse et absent pour dix semaines, le club francilien va devoir faire sans Edinson Cavani contre Manchester United à Old Trafford (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato mardi soir). L’Uruguayen s’est blessé à la hanche droite en frappant et en marquant son penalty face à Bordeaux ce samedi et doit être contraint à une période de repos total.

La mort dans l’âme, l’attaquant doit se résoudre à déclarer forfait même si le champion de France ne le précise pas. « Les examens pratiqués ont mis en évidence une lésion d’un tendon de la hanche droite. Le traitement et la durée d’indisponibilité dépendront de l’évolution dans les prochains jours », informe le PSG à travers un communiqué médical publié ce dimanche sur son site internet.

C’est un coup très dur derrière la tête du club, et notamment celle de Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand, qui doit déjà se creuser les méninges pour trouver des solutions au milieu de terrain, est contraint à improviser en urgence un plan pour son animation offensive. Avec l’absence du meilleur buteur de l’histoire du club, c’est sans doute Kylian Mbappé qui devra assumer le rôle de leader offensif en Angleterre, et même pour quelques semaines puisque Cavani n’est pas même certain d’être disponible pour le match retour face aux Red Devils, le 6 mars prochain. La course contre la montre est d’ores et déjà lancée.