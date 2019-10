Le PSG se déplace en Belgique pour affronter le Club Bruges, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Auteur d’un sans faute jusque-là, le club de la capitale est en position de force, d’autant qu’il possède quatre points d’avance sur son plus proche poursuivant, son adversaire du soir. Tout semble sourire aux Franciliens depuis quelques semaines à part cette fichue série de blessures. Certains sont encore absents comme Neymar ou Draxler, et d’autres sont en manque de compétition (Mbappé, Cavani).

La méfiance devra tout de même être de mise ce soir au Jan Breydel Stadion (match à suivre en live commenté sur notre site). Champion il y a deux ans, et vice-champion l’an passé, les Blauw en Zwart restent sur une impressionnante série de 13 matches consécutifs sans défaite à domicile. En pleine confiance, l’actuel leader de la Jupiler League devrait se présenter en 4-3-3 avec Mignolet dans les buts, protégé par une défense Mata, Mechele, Deli et Sobol. Ce dernier remplacerait l’habituel titulaire au poste de latéral gauche, Ricca, qui revient tout juste de blessure.

Mbappé et Icardi associés ?

Philippe Clément devra composer son milieu de terrain sans Ruud Vormer, suspendu après avoir écopé d’un rouge face au Real Madrid. Ainsi, le coach belge complétera sans doute son entrejeu avec Schrijvers aux côtés de Rits et Vanaken. Devant, Diatta et Tau occuperont les ailes, associés à Dennis, double buteur au Bernabéu il y a deux semaines. Comme indiqué plus haut, le PSG est lui aussi confronté à quelques absences. De retour dans le groupe, Dagba regardera vraisemblablement ses partenaires depuis le banc. Meunier et Bernat seront titulaires entre une défense centrale Thiago Silva-Kimpembe. Navas sera bien entendu dans le but.

Au milieu, on trouvera le trio Verratti-Marquinhos-Herrera. L’Espagnol prendrait la place de Gueye, qui revient de blessure. L’Italien a pu souffler ce week-end alors que le Brésilien n’a joué que 45 minutes contre Nice. Enfin, Mbappé et Icardi sont bien partis pour être associés, eux dont le duo a plutôt bien fonctionné sur la fin de match vendredi dernier. Excellent depuis le début de la saison, Di Maria évoluera en soutien des deux pointes. Cavani devrait donc lui débuter sur le banc de touche.