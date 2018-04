La Juventus est passée tout près d’un retentissant exploit face au Real Madrid. Le champion d’Italie menait 3-0 à quelques secondes de la fin du match grâce à un doublé de Mandzukic et une réalisation de Matuidi. Alors qu’on se dirigeait vers les prolongations, l’arbitre monsieur Oliver signifiait le point de penalty pour un accrochage anodin entre Benatia et Lucas Vazquez. Cristiano Ronaldo ne se faisait pas prier pour transformer la sentence et qualifiait ainsi le Real Madrid (1-3, 90+7) pour le dernier carré de la Ligue des champions.

Dans la foulée, ce dernier expulsait Gigi Buffon pour contestations. Un scénario dantesque pour une vaillante équipe turinoise qui aura tout donné ce soir. Interrogé à l’issue de la rencontre, le portier transalpin a légitimement pesté contre l’arbitrage. « Sur la dernière action, l’arbitre a sifflé une faute qu’il est le seul à avoir vu. Pas besoin de se plaindre, il l’a vu, mais on aurait pu voir autre chose. A Turin un penalty aurait pu être sifflé aussi à l’aller. Il faut des gens qui possèdent une certaine compétence et de la personnalité. Car si on n’a pas de personnalité, on ne peut rentrer dans un stade ou sinon on regarde le match des tribunes. C’est très probable que cela soit mon dernier match européen. Ce que je crois, c’est qu’il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre l’importance de certains moments.

Agnelli demande l’arrivée de la VAR en Ligue des champions

Si on ne comprend pas que sur le terrain il y a une équipe qui a tout donné et si on n’a pas cette sensibilité du jeu à un moment donné, on n’est pas digne d’être sur le terrain. Il faut être dans les tribunes avec ses parents, ses amis, avec des frites et un coca car on ne peut pas faire des choses comme ça, » a ainsi commenté Buffon au micro de beIN Sports. Des propos qui ne devraient pas passer inaperçus au sein de l’UEFA... De son côté, le président de la Juve, Andrea Agnelli réclamait lui l’arrivée de la VAR le plus rapidement possible dans les matchs de Ligue des champions.

« On a joué un grand match de foot mais la réflexion que je dois faire, c’est si on a la possibilité de pouvoir compter sur la technologie, il faut qu’on le fasse rapidement. Car ce soir, le plus malheureux je pense c’est l’arbitre. Il faut que l’UEFA introduise le plus rapidement possible la VAR. Si on a les instruments pour aider l’arbitre, il faut le faire rapidement. Car ce soir les conséquences sont grandes, » a ainsi décrypté l’homme fort de la Juventus. Si la fierté prédominait dans le vestiaire turinois sur le contenu du match, l’abattement restait de mise après cette éviction si cruelle de la Ligue des champions...

Gianluigi Buffon : "L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu" pic.twitter.com/F7rEuI02pN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018