C’est parti ! Pour cette première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, il y avait de belles affiches au programme ! Forcément, ce choc entre le FC Barcelone et la Juventus était le plus attendu, avec des Catalans qui ont impressionné le week-end dernier pour les grands débuts d’Ousmane Dembélé. Le Français était d’ailleurs présent au coup d’envoi ce soir, tout comme son compatriote Blaise Matuidi côté turinois, où figuraient aussi logiquement des joueurs comme Gonzalo Higuain ou Paulo Dybala. Au final, les Barcelonais ont bien dominé les Italiens. Dès le début, Dembélé voulait se montrer, alors que De Sciglio lançait un premier avertissement aux Catalans, mais ter Stegen répondait présent (6e). Les deux équipes se partageaient les occasions mais les portiers étaient au rendez-vous, à l’image de cette frappe de Suarez bien sortie par Buffon (19e).

En fin de première période, le Barça reprenait légèrement le dessus, avec un bon Dembélé dans les derniers mètres. Il fallait aussi noter la belle performance de Semedo dans l’aspect défensif. Et juste avant la pause, Messi combinait avec Suarez à l’entrée de la surface, avant de sortir une frappe très bien placée, sur laquelle Buffon aurait éventuellement pu mieux faire (1-0, 44e). Au retour des vestiaires, la Juventus se rebellait et Dybala manquait une sacrée opportunité pour égaliser (49e). Messi lui, voyait son ballon s’écraser sur le poteau gauche sur une nouvelle tentative de l’extérieur de la surface (52e). Rakitic, pourtant pas dans un bon soir, signait le deuxième but catalan après un ballon repoussé par la défense turinoise, et n’avait plus qu’à l’expédier tranquillement au fond (2-0, 56e). Lionel Messi, encore lui, pliait la rencontre avec un nouveau tir téléguidé (3-0, 69e). Le Barça a eu de nouvelles opportunités pour aggraver le score, et frappe donc un grand coup avec cette victoire contre le dernier finaliste de la Ligue des Champions.

Revivez le film du match Barça - Juventus ici.

Les clubs anglais ont assuré

Pour son retour en Ligue des Champions, Manchester United affrontait Bâle à Old Trafford. Et les troupes de José Mourinho se sont facilement imposées (3-0). Si Paul Pogba a dû quitter les siens à la 18e minute, blessé, Mkhitaryan loupait l’immanquable (22e). C’est Fellaini qui ouvrait le score, de la tête (1-0, 35e), sur un bon centre d’Ashley Young. Lukaku, lui aussi de la tête, signait le deuxième but des Red Devils (2-0, 55e). Rashford clouait le spectacle (3-0, 84e).Chelsea de son côté a tranquillement remporté son match face à Qarabag (6-0). Pedro lançait bien les blues, avec une superbe frappe de l’extérieur de la surface (1-0, 6e). Zappacosta profitait du mauvais positionnement du gardien rival pour placer une autre frappe magnifique (2-0, 30e). Fabregas connectait ensuite avec Azpilicueta qui pliait la rencontre, de la tête (3-0, 55e) et plus tard, Willian envoyait un missile sur la barre. Bakayoko, entré plus tôt, y allait aussi de son petit but (4-0, 71e), avant d’être passeur pour Batshuayi (5-0, 76e). Derrière, Medvedev marquait contre son camp (6-0, 82e).

L’Atlético et la Roma s’affrontaient au Stade Olympique de la capitale italienne, et la première période était assez ouverte, avec des situations chaudes pour les deux formations. En deuxième période, les hommes de Diego Simeone ont pris le dessus et se procuraient les meilleures occasions, mais le premier but de la partie se faisait toujours attendre. Saul manquait une énorme double-occasion dans les derniers instants de la partie, et la rencontre s’est achevée sur ce score. Pendant ce temps là, le Bayern Munich faisait le boulot contre Anderlecht (3-0). Rapidement, les Bavarois prenaient le dessus, grâce à un penalty de Lewandowski (1-0, 12e) et les Belges se retrouvaient d’ailleurs à 10. Les Allemands ne déroulaient cependant pas, et Chipciu touchait même le poteau pour les Mauves (50e) ! C’est Thiago, servi par Kimmich, qui permettait enfin au champion allemand en titre de faire le break (2-0, 65e) et Kimmich signait le troisième et dernier but germanique dans le temps additionnel.

Les résultats de la soirée

Groupe A

Benfica 1 - 2 CSKA Moscou

Seferovic (50e) - Vitinho (62e), Zhamaletdinov (71e)

Manchester United 3 - 0 Bâle

Fellaini (35e), Lukaku (55e), Rashford (84e)

Groupe B

Bayern Munich 3 - 0 Anderlecht

Lewandowski (12e), Thiago (65e), Kimmich (89e)

Celtic 0 - 5 Paris Saint Germain

Neymar (19e), Mbappé (34e), Cavani (40e), Lustig CSC (84e), Cavani (85e)

Retrouvez les notes du match sur le site dans quelques instants.

Groupe C

Chelsea 6 - 0 Qarabag FK

Pedro (6e), Zappacosta (30e), Azpilicueta (55e), Bakayoko (71e), Batshuayi (76e), Medvedev CSC (82e)

Roma 0 - 0 Atletico Madrid

Groupe D

FC Barcelone 3 - 0 Juventus

Messi (44e), Rakitic (56e), Messi (69e)

Olympiakos 2 - 3 Sporting CP

Pardo (88e, 90e+2) - Doumbia (2e), Gelson Martins (13e), Bruno Fernandes (43e)