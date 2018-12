Dernier jour pour les phases de poules de la Ligue des Champions avec la sixième journée de la C1. Il reste un seul sésame à décerner et il concernant soit l’Olympique Lyonnais soit le Shakhtar Donestk qui s’affrontent ce mercredi soir à Kiev (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Mais avant tout cela, l’AS Roma et le Real Madrid jouaient contre le Viktoria Plzen et le CSKA Moscou. Et c’est là que se situait tout le suspens de ce groupe G. Les Moscovites devaient s’imposer tout en espérant une défaite des Tchèques.

Santiago Solari avait pu faire un peu tourner puisque la Casa Blanca était assurée de finir première de son groupe. On put donc voir à l’oeuvre un Vinicius Junior virevoltant et la jeune garde des Merengues. Toutefois, cela se passait vraiment mal pour les Espagnols malgré leur domination. En fin de première période, Arnor Sigurdsson percutait balle au pied. Se retrouvant bloqué, il décalait Fedor Chalov qui éliminait son vis-à-vis d’un crochet avant de propulser le cuir d’un magnifique enroulé du pied gauche (0-1, 37e). Mais ce n’était pas fini. Juste avant la pause, Thibaut Courtois détournait une tentative de Mario Fernandes, mais le cuir revenait sur Georgi Shchennikov qui concluait d’une reprise de volée (0-2, 43e). À la pause, les Moscovites menaient donc.

Plzen a fait le taf

Au retour des vestiaires, Solari faisait entrer Gareth Bale en lieu et place d’un Karim Benzema en dedans. Malgré une possession de balle assez nettement favorable, le Real ne parvenait pas à se créer d’occasion sauf une qu’Isco ratait lamentablement (56e). Le temps passait, mais les Merengues peinaient de plus en plus à s’avancer des buts d’Akinfeev. C’est même le CSKA qui allait encore ajouter un but. Servi en retrait, Sigurdsson envoyait une frappe filant dans le petit filet de Thibaut Courtois (0-3, 73e). Malgré tous leurs efforts, les Madrilènes ne parvenaient pas à revenir et concédaient donc leur première défaite à domicile en phase de groupe depuis 2009. Malgré deux victoires face au Real et sept points au compteur, le CSKA est éliminé de toutes compétitions européennes.

En effet, dans l’autre rencontre de la soirée, vous l’aviez compris, il fallait un nul au Viktoria Plzen pour se qualifier pour la Ligue Europa. Dans une première période peu emballante, les Tchèques manquaient deux fois le cadre par Kovarik (25e) et Chory sur un centre de Kovarik (39e). C’est en seconde période que cela s’est accéléré, notamment à l’heure de jeu avec l’ouverture du score des locaux par l’intermédiaire de l’intenable Kovarik, esseulé aux six mètres (1-0, 62e). Mais quasiment dans la foulée, Cenzig Ünder remettait la Louve sur de bons rails d’une frappe molle à l’entrée de la surface (1-1, 68e). Quatre minutes plus tard, Plzen reprenait l’avantage grâce à un but de Chory (2-1, 72e). Sur ses trente dernières sorties, l’AS Roma a encaissé au moins un but. Avec cette victoire, le Viktoria Plzen file en Ligue Europa.

