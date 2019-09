18 jours plus tard et les chemins de Keylor Navas (32 ans) et du Real Madrid se croisent à nouveau. Après cinq saisons, l’ancien gardien madrilène a décidé de relancer sa carrière au Paris Saint-Germain. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le club merengue avait perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Thibaut Courtois en août 2018 (35M€). Ne voulant pas vivre une saison en tant que doublure du Belge, Navas s’est envolé à Paris où il doit apporter son expérience et mettre fin aux débats qui entourent ce poste au PSG. Mais le natif de San Isidro de El General n’en a pas terminé avec la Maison Blanche. En effet, les deux équipes se retrouvent, ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté), en Ligue des champions à l’occasion la 1ère journée du groupe A.

Zidane ne voulait pas s’en séparer

Et cette rencontre aura forcément un goût spécial pour le dernier rempart. Après avoir connu tant de succès avec le Real (3 Ldc, 1 Liga, 2 Supercoupe d’Europe, 4 Coupes du Monde des clubs, 1 Supercoupe d’Espagne), Keylor Navas sera cette fois de l’autre côté, comme un signe du destin pour lancer pleinement son aventure parisienne. Pourtant, l’ancien de Levante aurait pu rester dans la capitale espagnole. Zinédine Zidane souhaitait à tout prix le conserver : « C’est un joueur important de notre équipe. Il l’a été et le sera. Je n’envisage pas la possibilité qu’il s’en aille, appuyait-il à quelques jours de la fin du mercato. Je veux continuer cette aventure avec Navas parce que je sais qu’il va amener la pierre à l’édifice pour gagner des titres. Il ne m’a pas dit qu’il voulait partir, je compte sur lui. »

Mais l’entraîneur français a dû se résoudre au départ de son gardien et a accepté de recruter, en prêt, Alphonse Areola (26 ans) qui a fait le chemin inverse pour la saison. Et cette décision de se séparer de Navas n’avait pas semblé ravir l’ancien numéro 10 de l’équipe de France : « L’équipe est ce qu’elle est. Je souhaite le meilleur et la même chose à Keylor et Areola. Nous ferons de notre mieux. Rien de plus. » Peu importe désormais car Navas est arrivé dans une formation qui a besoin d’un nouveau souffle au poste de gardien. Et dans cette quête de « rêver plus grand », notamment en Europe, le club francilien avait besoin d’un gardien d’envergure internationale et décisif dans les grands rendez-vous. Navas cochait toutes les cases et son prix, attrayant (10 M€), n’a pas fait hésiter les dirigeants parisiens quitte à prêter, encore une fois, un produit du centre de formation à qui une place de numéro 1 semblait promise cette année.

« C’est un match particulier pour lui, il est resté longtemps au Real Madrid »

Samedi dernier, Keylor Navas a effectué ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs et le Costaricien a déjà eu l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. Sur les rares occasions strasbourgeoises, il a rassuré sa défense et a sorti les arrêts qu’il fallait alors que son équipe patinait offensivement. Une bonne entrée en matière que n’avait pas manqué de souligner son coéquipier, Abdou Diallo (23 ans) après la rencontre : « Ah ouais, il est bon ! Il est bon, il est bon ! Il nous a fait deux ou trois belles parades donc c’est rassurant et bien pour lui. Cela nous met tous en confiance, c’est super. » De la confiance, Navas devra en faire preuve à l’heure de retrouver son ancienne formation avec laquelle il a vécu tant d’épopées européennes. Mais dans un poste si exposé, le joueur de la Sele (87 sélections) a déjà montré qu’il avait de la ressource et Thomas Tuchel compte bien s’appuyer dessus pour faire passer un cap à son équipe cette année : « C’est un match particulier pour lui, il est resté longtemps au Real Madrid. Gardien de but est un poste particulier, il faut être fort mentalement. »

Et ce n’est pas pour rien que Zinédine Zidane ne voulait pas perdre le portier qui a permis à son club d’être sur le toit de l’Europe trois saisons d’affilée. Car Navas est un homme des grands matches. Avec la Maison Blanche, le dernier rempart a joué 39 matches pour 35 buts encaissés et 15 clean-sheets soit une moyenne de 0,90 but concédé par match. Une régularité à ne pas minimiser car les Rouge et Bleu ont besoin de stabilité à un poste qui a souvent fait défaut ces dernières années. Mae, comme il était surnommé par ses coéquipiers du Real, devra vite retrouver ses habitudes dans une compétition qui lui réussit si bien. « Depuis mon arrivée, j’ai l’impression d’être à la maison, comme si ça avait été ma maison toute ma vie. Je me sens très bien. Je veux défendre ce maillot à fond, c’est le plus important. Le passé reste derrière moi, confiait Navas après la victoire contre Strasbourg. J’ai vécu une période super au Real (Madrid), mais maintenant je veux entamer un nouveau chapitre de ma carrière ici. Je veux gagner des titres. Avec une mentalité de vainqueur, toujours. » Place aux actes maintenant !

