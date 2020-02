Soir de gala pour l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Rudi Garcia reçoivent la Juventus ce mercredi, au Parc OL, dans le cadre des 8es de finale aller de Ligue des Champions (live commenté à suivre sur Foot Mercato). Un rendez-vous au sommet pour lequel le technicien rhodanien devrait miser sur un 3-5-2. Le portier international portugais Anthony Lopes, indéboulonnable, tiendra sa place dans les buts lyonnais.

Devant lui, une défense à trois, déjà vue sur la pelouse du FC Metz vendredi (0-2, 26e journée de Ligue 1), composée de Jason Denayer, Marcelo et Marçal. Lucas Tousart sera associé à la recrue brésilienne Bruno Guimarães dans l’entrejeu lyonnais, tandis que Léo Dubois et Maxwel Cornet occuperont les fonctions de piston sur les ailes. Houssem Aouar aura la charge d’animer le jeu et de servir ses attaquants dans les meilleures conditions.

3-5-2 vs 4-3-3

Moussa Dembélé, présent en conférence de presse ce mardi, part pour être titulaire en pointe. Le meilleur buteur de l’OL cette saison, toujours muet en Ligue des Champions, devrait être épaulé par l’autre renfort hivernal Karl Toko Ekambi. Côté bianconero, Maurizio Sarri devrait lui opter pour un 4-3-3. Wojciech Szczęsny prendra place dans les buts transalpins.

Le Polonais sera protégé par une ligne de quatre, composée, de droite à gauche, de Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonnuci et Alex Sandro. Au milieu, Miralem Pjanic retrouvera son ancienne formation. Le Bosnien devrait être épaulé par Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi, courtisé par l’état-major de l’OL ces derniers jours. Enfin, en attaque, Juan Cuadrado et Paulo Dybala seront chargés d’alimenter Cristiano Ronaldo, qui a marqué à chacun de ses matches avec la Juve en 2020.