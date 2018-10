Thiago Silva incertain, c’est Presnel Kimpembe qui devrait être titulaire face à Naples demain soir en Ligue des Champions (match à suivre sur notre site). Le défenseur central est de plus en plus expérimenté à ce niveau à l’image de ses rencontres face au Barça il y a un an et demi (victoire au Parc des Princes 4-0) et contre le Real Madrid (défaite 3-1 au printemps dernier). Ses prestations ont été saluées, ce qui lui a valu d’être appelé en équipe de France et de devenir champion du Monde.

Problème, le joueur de 23 ans connaît pour la première fois de sa jeune carrière un trou d’air. Expulsé il y a un peu plus de deux semaines contre l’OL en championnat, le joueur a ensuite montré pas mal de fébrilités en équipe de France. Coupable sur les deux buts encaissés contre l’Islande, le défenseur a été critiqué à juste titre. Une réaction est attendue demain contre Naples dans une rencontre ô combien importante pour l’avenir du PSG en Ligue des Champions. Malgré des prestations inquiétantes, Tuchel est convaincu que Kimpembe va répondre présent car c’est quelqu’un de fiable.

Tuchel a confiance en Kimpembe

« Nous nous avons tous les deux confiance (Tuchel et Kimpembe, ndlr). Nous avons une possibilité avec Kehrer aussi. Il a fait de bons matches avec nous. Kimpembe ? Il a joué au top contre Liverpool et Etoile Rouge. C’est normal après le carton rouge, il était un peu triste (contre l’OL, ndlr). Après en équipe nationale, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué avec (sa dernière titularisation remonte au 26 juin face au Danemark, ndlr). Ce ne sont pas des machines. Il doit se sentir bien pour jouer à un niveau maximal », a prévenu le coach du PSG.

« J’ai confiance en lui car c’est un garçon toujours avec le sourire. Il a un bon état d’esprit, il travaille bien. Tu peux appeler dans la nuit pour faire l’entraînement (rires) » a conclu un Thomas Tuchel visiblement conquis par son joueur. A lui de trouver les clés pour permettre au champion du monde de sortir de sa mauvaise période. Il en aura besoin car demain arrive l’un des tournants de la saison du PSG.