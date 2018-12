On jouait la 55e minute de Real Madrid-CSKA Moscou ce mercredi lorsqu’Isco, au sortir d’une action ratée, répondait aux sifflets du public du Santiago Bernabeu en ouvrant les bras et en lançant un « que voulez-vous ? » selon EFE. Cet épisode symbolise les difficultés du milieu offensif, en dedans ces dernières semaines. Titularisé face aux Russes, l’Espagnol a manqué l’occasion de marquer des points aux yeux de Santiago Solari.

Peu en jambes, l’ancien de Malaga a affiché un déchet inhabituel pour un joueur de sa qualité, ratant même des occasions franches alors que son équipe était en souffrance et s’inclinait finalement lourdement (0-3, 6e journée de Ligue des Champions). Le moral dans les chaussettes, l’international espagnol (36 sélections, 12 réalisations) a même refusé de prendre le brassard de capitaine que lui tendait Marcelo à sa sortie du terrain...

¡ATENTO A ESTO !MARCELO le fue a dar el BRAZALETE a ISCO y el malagueño le dijo que SE LO DIERA A CARVAJAL. ¿POR QUÉ ? ¡A las 12 en #ElChiringuitoDeMega ! ¡NO FALTES ! pic.twitter.com/9qZMFHIfhi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2018

Il a refusé le brassard...

« J’ai tendu le brassard à Isco, mais il m’a dit que je devais le donner à Carvajal. Je ne connais pas ses raisons », a confié le latéral brésilien en zone mixte. Un signe qui en dit long sur l’état d’esprit du natif d’Arroyo de la Miel, même si, d’après Marca, il s’agissait d’une promesse faite à Dani Carvajal... Dani Carvajal a volé à son secours à la sortie du terrain. « Honnêtement, je n’ai pas vu sa prise de bec avec le public, ni même entendu les sifflets. Isco est un joueur vaillant. Quand les choses vont mal, il demande le ballon et ça aussi il faut le souligner », a lancé le latéral merengue, relayé par As.

Santiago Solari, qui doit depuis sa prise de fonctions répondre aux questions au sujet du n° 22 merengue, a préféré botter en touche. « Personne n’aime les sifflets, mais nous n’avons pas été bons et nous devons l’assumer. (...) C’est frustrant de perdre à la maison et ce n’est pas ce que nous attendions. Les sifflets sont normaux, le public s’exprime parce qu’il n’a pas aimé le résultat. Nous n’avons pas aimé non plus », a indiqué le coach madrilène, relayé par As. Après avoir touché le fond, Isco va vite devoir rebondir.