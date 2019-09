La saison 2018-2019 a été difficile pour le Real Madrid. En Ligue des Champions par exemple, la formation madrilène est sortie par la petite porte en huitièmes de finale en étant éliminée par l’Ajax Amsterdam (2-1, 1-4). Alors quelques mois plus tard, la Casa Blanca voulait se reprendre sur la scène européenne, et cela passait par une victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Mais aux abords de la Porte d’Auteuil, les Merengues ont sombré, s’inclinant lourdement sur le score de 3-0 suite à un doublé d’Angel Di Maria et une réalisation de Thomas Meunier.

Très attendu après la rencontre, Zinedine Zidane s’est alors présenté au micro de RMC Sport pour faire le point sur cette débâcle. Et le technicien français n’a pas mâché ses mots : « c’est sûr que ce soir, on n’était pas dans un bon soir. On a bien commencé, mais il nous a manqué beaucoup d’intensité. On a été mangé, surtout au milieu de terrain, dans les duels. Notre première période a été bonne au début, mais on a vite été dépassés au milieu. On a beaucoup pêché et à ce niveau-là, ce n’est pas possible. Quand on ne met pas d’intensité, on est vite en difficulté. (...) La deuxième période n’a pas été mieux. Même si on a changé un petit peu, on a vite été mis en difficulté. »

« Sans occasions, c’est difficile de bouger un adversaire comme Paris »

Preuve de l’inefficacité du Real Madrid ce soir au Parc des Princes : les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas cadré une seule frappe. Deux buts ont en effet été inscrits, mais ces derniers ont été refusés pour une main de Gareth Bale, et un hors-jeu de position de Lucas Vazquez. Interrogé sur ce point, l’entraîneur du Real n’a pas cherché des excuses. « Les deux buts ont été refusés. (...) C’est sûr que de toute façon, sur 90 minutes, on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Et sans occasions, c’est difficile de bouger un adversaire comme Paris. Il va falloir qu’on se repose pour ensuite penser à notre prochain match. C’est un premier match raté pour nous, mais il y en aura beaucoup », a conclu ZZ.

Le Real Madrid va donc repartir en Espagne avec une lourde défaite dans les valises. Désormais, Zinedine Zidane va devoir rebooster ses joueurs pour les échéances à venir. En sept jours, les Merengues vont en plus affronter le Séville FC, Osasuna et enfin l’Atlético de Madrid en Liga, le tout avant de retrouver la Ligue des Champions avec une confrontation face au Club Bruges KV le 1er octobre prochain (18h55). La semaine qui arrive s’annonce donc décisive du côté de Madrid.

