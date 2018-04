Pour certains, les succès récents de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid sont dus en grande partie à l’effectif de stars dont a hérité le Français. Une vision qui apparaît bien réductrice aujourd’hui. Hier soir, l’entraîneur de la Casa Blanca s’est en effet distingué par plusieurs choix forts. À commencer par un onze de départ dans lequel ne figuraient ni Karim Benzema, ni Gareth Bale. Une décision marquante qui scelle presque définitivement le sort de la BBC lors des grands matches.

Peu en vue ces derniers temps, Benzema et Bale passent désormais derrière la jeunesse incarnée par Marco Asensio et Lucas Vazquez. Parti en quête d’une troisième finale de Ligue des Champions de rang, ZZ a débarqué en Bavière avec un trio offensif composé de Vazquez donc, Cristiano Ronaldo et Isco. Une option modifiée dès la mi-temps avec l’entrée en jeu d’Asensio à la place d’un Isco très discret. Résultat : Asensio a inscrit un but, sur une passe de Vazquez, mettant le Real dans de bonnes conditions pour la qualification.

Zidane a du flair

Un coup de coaching payant que n’a pas voulu s’octroyer Zidane. « Il (Isco) a eu des problèmes aux cotes dès le début du match, je devais le remplacer. J’espère que ce n’est pas grave. J’ai naturellement mis Asensio qui évolue au même poste. L’idée c’était d’avoir de la profondeur avec Lucas (Vazquez) et Isco entre les lignes. J’ai lancé Asensio qui est très bien entré en jeu. Pas seulement avec son but, mais aussi de par son travail défensif », a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Il n’empêche que si Isco était bien diminué, ZZ avait la possibilité de faire entrer un Bale bien plus expérimenté en LdC. Mais le Français ne l’a pas fait, préférant miser sur la fraîcheur d’Asensio. Un flair qui s’est également avéré payant dans le repositionnement de Vazquez au poste de latéral droit suite à la blessure de Daniel Carvajal. « Ce n’est pas nouveau. Il (Asensio) a fait la différence dans ce match. Il est rapide. Lucas Vazquez a fait aussi un grand match, il a beaucoup travaillé avant de finir en position de latéral droit. Lui et Modric ont bien canalisé un Ribéry auteur d’un grand match », s’est réjoui un ZZ qui n’en était pas à son premier coup d’essai, lui qui n’avait déjà pas hésité à envoyer Lucas Vazquez au feu face au PSG.