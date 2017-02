Déplacement piège pour Monaco ce samedi à Guingamp. Suite à la victoire de Nice sur Montpellier la veille, l’ASM avait une petite pression supplémentaire sur les épaules puisque son voisin l’avait rejoint en tête du classement avant le coup d’envoi de cette rencontre. D’autant que le club du Rocher est légèrement moins à l’aise à l’extérieur depuis quelques semaines, en témoigne les nuls ramenés du Parc des Princes et de Bastia ou la difficile victoire obtenue à Montpellier. Avec la défaite en milieu de semaine contre Manchester City malgré une énorme débauche d’énergie, Leonardo Jardim a fait un peu tourner son effectif puisque Touré et Sidibé évoluaient sur les côtés de la défense, Moutinho était associé au milieu avec Fabinho alors que Germain accompagnait Falcao devant.

Monaco devait se méfier de ces Guingampais tombeur au Roudourou du PSG, de l’OM et de l’OL depuis le début de saison. Les Bretons vivaient qui plus est une journée spéciale avec le lancement de la campagne d’actionnariat populaire tant désirée par son président Bertrand Desplat, une première en France. Il s’agissait donc de se sublimer et ça les joueurs l’avaient bien compris. Ils réalisaient 20 bonnes premières minutes. Plus agressifs sur le porteur de balle, ils arrivaient à bouger des Asémistes encore aux jambes lourdes et au physique amoindri. La lucarne de Subasic tremblait sur ce coup-franc Salibur (4e) puis le gardien était même battu sur cette tête de Diallo mais un hors-jeu du milieu de terrain sauvait le portier croate (21e).

Monaco n’a pas vraiment eu besoin de forcer

Malmené, Monaco trouvait quand même le moyen d’ouvrir le score grâce à Glik qui reprenait un coup-franc de Lemar (0-1, 24e). Ce but sonnait le début de la rencontre pour les visiteurs. Avec ce raid dans l’axe de Bernardo Silva (27e), les hommes de Jardim prenaient petit à petit le dessus et la pression sur le but guingampais se faisait sentir. Il fallait quelques sauvetages de la défense et notamment de Kerbrat face à la reprise de Falcao pour empêcher le break (37e). Il y avait bien ce léger moment de panique devant la cage de Subasic (40e) mais sans forcer après un début de rencontre poussif, Monaco menait tranquillement à la pause. Kombouaré changeait alors son équipe à la pause en faisant sortir Deaux pour Mendy.

Un choix offensif qui portait un peu ses fruits avec pas mal de séquences devant la surface monégasque (50e, 54e) mais ces derniers restaient bien en place et venaient eux-aussi inquiéter le but de l’EAG. La rencontre se tendait légèrement avec pas mal de contacts et le cuir qui allait d’un but à l’autre. La plus belle occasion était à mettre à l’actif des locaux. Suite à ce mouvement à quatre, Mendy remisait intelligemment pour la frappe de Coco qui était contrée par Jemerson (67e). L’entrée de Mbappé donnait un coup de boost à l’attaque du rocher. Après une grosse frappe de Fabinho (69e), le jeune attaquant faisait à nouveau briller le portier guingampais sur ce centre-tir (77e). Il obtenait même un penalty après avoir été accroché par le portier suédois. Fabinho transformait d’une panenka et donnait le break (0-2, 86e). Malgré un but de Didot (1-2, 90e), le "kalon" (cœur) de l’EAG ne suffisait pas. Monaco reprend 3 points d’avance sur Nice et provisoirement 6 sur le PSG.

Le classement de la Ligue 1 ici.

L’homme du match : Fabinho (7,5) : il a beaucoup défendu et a joué beaucoup plus bas que d’habitude, mais il a gratté de nombreux ballons comme cette interception dans les pieds (84e) avant de lancer Mbappé. Techniquement toujours au top, il s’offre même le deuxième but du match sur une formidable panenka sur penalty (88e). Le Brésilien est indispensable et l’a encore démontré.

Guingamp :

Johnsson (5,5) : vigilant sur ce centre contré de Touré (18e), le Suédois ne peut rien sur la tête de Glik à bout portant (24e) mais il sort deux ballons très chauds sur cette lourde frappe de Fabinho (69e) et sur ce centre-tir de Mbappé (77e). En revanche, il accroche le pied de Mbappé et concède le penalty (85e). Plus généralement, son jeu au pied a été satisfaisant tout comme ses nombreuses sorties aériennes qui ont soulagé sa défense.

Ikoko (4) : il a vécu un match compliqué sur le côté droit. Le travail de harcèlement de Lemar l’a embêté et il n’a pas su s’en défaire en se faisant régulièrement bouger. Il a commis une faute inutile (19e) et n’a globalement pas rassuré. Dans le jeu non plus, l’ancien Lensois n’a pas su apporter sa pierre à l’édifice. Il est auteur de passes mal assurées. Averti (62e).

Kerbrat (6,5) : encore très bon ce soir. Il est un peu l’homme des grands matches. Déjà auteur d’une excellente performance face à Lyon, le défenseur s’est distingué face à Monaco. Il s’est régulièrement trouvé sur la trajectoire des Monégasques comme sur cette accélération de Falcao (32e) et cette reprise acrobatique de Falcao (37e). Sa présence s’est révélée très précieuse même s’il est battu à la course par Mbappé (85e).

Sorbon (5,5) : blessé aux adducteurs ces dernières semaines, le défenseur expérimenté effectuait son retour à la compétition. Son match est plutôt bon dans l’ensemble. Il anticipe bien devant Germain (12e) mais Glik échappe à sa vigilance sur son but (24e). Il a repoussé à plusieurs reprises les assauts monégasques (55e, 70e) même si les déplacements de Falcao et de Silva lui ont parfois fait mal.

Marçal (4,5) : revenu de blessure, le Brésilien n’a pas effectué un gros match dans son couloir gauche. Il faut dire qu’il y avait un sacré client face à lui en la personne de Bernardo Silva. Le Portugais lui a donné pas mal de soucis entre ses déplacements sur le côté (27e) ou ses courses vers l’intérieur (30e). Son retour sur Falcao fait tout de même du bien (80e). Toujours aussi offensif, il s’est tout de même montré moins précis dans ses centres que d’habitude.

Didot (5,5) : la plupart des ballons sont passés par ses pieds et son rôle de première rampe de lancement a fait du bien à l’EAG. Il a distribué quelques belles relances et a su alterner jeu court-jeu long même s’il lui est arrivé d’avoir un peu de déchet. Pourtant pas le plus physique, il a offert un bel engagement au milieu et a permis de récupérer des ballons. Il a permis à son équipe d’espérer avec son but en fin de match (90e). Averti (90e+3), son placement a parfois ouvert des espaces à ses adversaires.

Deaux (3,5) : l’ex-joueur de Nantes a été un ton en dessous de ses coéquipiers du milieu de terrain. Il a éprouvé quelques difficultés dans l’axe, notamment avec les percussions de Silva (27e). Imprécis dans ses transmissions (13e, 29e) il s’est aussi compliqué la tâche dans certaines situations (36e). Remplacé à la pause par Mendy (5) (46e) qui a pris la pointe en compagnie de Briand. Il n’a pas vraiment réussi à se montrer et à faire parler sa vitesse mais il réalise un excellent travail de pivot pour l’occasion de Coco (68e).

Diallo (6) : le Malien a encore fait beaucoup de bien ce soir en Bretagne. Sa belle présence dans le jeu aérien a servi dans les deux surfaces même si parfois le jeu de son équipe reposait trop sur cet aspect du jeu. Ainsi, il a aimanté pas mal de ballons. Il a même trouvé le chemin des filets mais il était signalé en position de hors-jeu (21e). Auteur d’un gros pressing aussi (16e), il a tout de même baissé le pied après l’heure de jeu.

Salibur (6,5) : encore une fois, l’ancien Lillois aura été l’homme le plus dangereux de son équipe. Sur le côté droit, il a régulièrement pris le dessus sur un Sidibé souvent en difficulté et a multiplié les centres. C’est lui qui a donné les ballons les plus chauds comme ce centre pour la tête de Diallo (21e) ou de Marçal (54e). Son coup-franc frôle la lucarne (4e) et globalement ses coups de pied arrêtés ont été bien tirés (72e). Remplacé par De Pauw (83e) qui a eu le temps de perdre un ballon et d’offrir une belle situation à l’ASM (84e).

Briand (4,5) : il a causé des petits soucis à la paire Glik-Jemerson (4e, 67e) par ses déplacements et sa technique, mais il a tout de même eu dû à exister dans ce match. Il n’effectue pas toujours les bons choix (17e, 40e, 75e) et n’a pas vraiment réussi à libérer des espaces. L’attaquant formé à Rennes a tout de même récolté pas mal de coups de pied arrêtés.

Coco (4) : le joueur formé au club a un peu déçu ce soir car on ne l’a tout simplement pas vu. Très discret en première période, il n’a pas apporté ce qu’on attendait de lui : sa percussion et sa vitesse. Il faut dire qu’il a touché très peu de ballons. Une fois, il parvient à se distinguer après ce très beau mouvement à quatre où il voit sa frappe à bout portant contrée par Jemerson (67e). Remplacé par Benezet (83e).

Monaco :

Subasic (6) : le portier monégasque a plutôt été tranquille. Les Bretons ne l’ont pas vraiment mis en danger. Il est un peu loin lors du but de Diallo (21e), heureusement pour lui le but est hors jeu. Il fait un gros arrêt lors du cafouillage dans sa surface (40e). En deuxième mi-temps il n’a strictement rien à faire jusqu’au but d’Étienne Didot. Même s’il l’a touché, la frappe du Guingampais est bien trop puissante.

Touré (6) : le jeune latéral fait encore une fois un gros match et montre que l’on peut compter sur lui. Il fait de bons centres (7e, 18e). Il se montre même dangereux avec cette tête qui finit sur Johnsson (27e). Le reste du match est tranquille pour lui tant les Rouge-et-Noir n’étaient pas dangereux.

Glik (7) : le défenseur polonais fait une énorme saison. Il commence délicatement son match avec une faute qui offre un bon coup franc à Salibur qui passe de peu à côté (3e). C’est lui qui ouvre le score, il se jette après un bon coup franc de Lemar (24e). Dans les airs, c’était le boss.

Jemerson (6,5) : le Brésilien fait un match sérieux sans plus. Il a bien tenu Jimmy Briand et l’a obligé à descendre plus bas. Heureusement qu’il est là pour contrer la frappe à bout portant de Marcus Coco (67e). Jemerson a également été important dans la relance.

Sidibé (5,5) : défensivement en souffrance. Il a eu énormément de mal face à Salibur sur son couloir gauche. Offensivement il a tout de même été intéressant même si un peu moins précis que d’habitude.

Moutinho (5,5) : le maestro portugais remplaçait le Français Bakayoko dans le onze de départ. Physiquement le milieu de terrain a un peu peiné, surtout lors du second acte. Il a cependant bien organisé le jeu de son équipe, sans vraiment être impressionnant.

Fabinho (7,5) : voir ci-dessus.

Silva (6,5) : le Portugais est tellement facile avec le ballon. Techniquement impressionnant, il fait encore un bon match qu’il a tout de fois commencé doucement. Il fait une bonne percé (26e), joue juste, puis frappe (30e) il fait un super centre sur Falcao (37e). Le reste du match est un festival d’engagement et technique, sans toutefois réussir à être dangereux.

Lemar (6,5) : le néo international français a fait un gros match. Il se met rapidement en évidence, avec cette frappe (19e). Il s’est beaucoup dépensé, notamment défensivement. C’est lui qui tire le coup franc lors du premier but pour Glik (24e). Remplacé par Mbappé (73e), qui a donné le tournis à Ikoko dès son premier ballon, puis centre dans la foulée, repoussé par Johnsson (77e). L’espoir français change le cours du match puisqu’il obtient un penalty qui offre le deuxième but à Fabinho. Grosse entrée en jeu de la jeune pousse monégasque, encore.

Germain (4) : il a tout simplement été invisible. L’ancien Niçois n’a pas réussi à peser sur la défense de Guingamp. Il sort à la 73e minute, tête basse et peu fière de son match, il est remplacé par Bakayoko, qui a amené sa puissance physique au cœur du jeu.

Falcao (6,5) : l’attaquant a fait une énorme première mi-temps, il a été très remuant, on voit que le Colombien est en grande forme physique. Il commence par une tête non cadrée (36e) puis a une superbe inspiration avec un retourné acrobatique repoussé in extremis par Kerbrat (37e). Quel geste. Sa deuxième mi-temps est un peu plus terne, mais on le comprend, il enchaîne les matches. Il est d’ailleurs pris de crampe et est donc logiquement remplacé par Guido Carillo (82e).