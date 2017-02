Stade des Lumières, Grand Stade de Lyon ou alors Parc OL. L’enceinte de l’Olympique Lyonnais peut être nommée de différentes façons depuis sa construction. Mais c’est probablement bientôt fini puisque les candidats au naming sont de plus en plus nombreux et surtout motivés. Ainsi, Le Progrès révèle aujourd’hui que Groupama fait partie des candidats et que la proposition pourrait séduire l’OL.

« Je ne le cache plus : nous sommes en discussion avec l’Olympique Lyonnais pour le naming du grand stade de Décines », déclare en effet Francis Thomine, le directeur général de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, au journal rhodanien. Groupama n’est pas étranger à l’Olympique Lyonnais puisqu’il a déjà donné son nom au centre d’entraînement et au centre de formation du club. Les relations sont donc bien établies entre les deux parties.

Du côté de l’OL, les discussions sont confirmées, mais Groupama n’est pas seul puisqu’il y aurait au total trois entreprises françaises et une chinoise intéressées par la perspective d’accoler leur nom au stade lyonnais. Toujours selon Le Progrès, les négociations se situent sur une fourchette de 5 à 7 M€ par an. Groupama ajoutera-t-il son nom au stade après le centre d’entraînement ou l’OL se mettra-t-il d’accord avec une entreprise différente ? Une chose est certaine, le Parc OL n’a jamais été aussi proche de changer d’appellation.