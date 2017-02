Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic. L’Olympique de Marseille s’est montré très actif cet hiver pour offrir à Rudi Garcia les moyens de bien finir la saison et commencer à construire pour l’avenir. Les Phocéens n’ont malheureusement pas pu atteindre tous leurs objectifs, puisqu’ils cherchaient également attentivement un attaquant pour épauler ou faire souffler Bafétimbi Gomis, bien trop seul au sein de l’effectif olympien. Plusieurs noms ont circulé tout au long du marché, de Grégoire Defrel (25 ans, Sassuolo) à Nicolas Pépé (21 ans, qui a préféré rester à Angers), en passant par Manolo Gabbiadini (25 ans, ex-Naples aujourd’hui à Southampton) ou Gianluca Lapadula (26 ans, AC Milan).

L’Équipe et Le Parisien raconte ce mercredi que les Ciel-et-Blanc ont tenté leur chance dans les derniers instants du marché avec Lys Mousset (20 ans). Révélation de Ligue 2 la saison passée à la pointe de l’attaque du Havre (14 réalisations en 28 apparitions), l’attaquant peine à s’imposer en Premier League, où il n’a démarré qu’un seul match toutes compétitions confondues. Mais les conditions demandées par les Cherries, qui refusaient d’inclure une option d’achat dans le contrat de prêt, n’ont finalement pas convaincu les Olympiens.

Leya Iseka et Rabillard plans B restants

Du coup, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome doivent faire sans renfort à ce poste. Garcia a fait le point en conférence de presse ce mardi soir, après la qualification en Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (2-1, a. p.). « On a eu une réponse à Toulouse (1-2, 32es de finale de Coupe de France), quand Bafé n’était pas là (il était blessé, ndlr), on a mis deux buts, les deux de Rémy (Cabella), il est bien en ce moment, on l’a vu ce soir. Si on avait eu la possibilité ou l’opportunité de trouver ce qu’on cherchait, on l’aurait pris », a-t-il lancé face aux journalistes avant de poursuivre.

« Mais finalement, si c’est pour amener un joueur pas plus fort que ce qu’on a, je pense qu’on sera aussi bien avec un joueur avec un profil différent de Bafé, parce qu’on n’a pas son pendant dans notre effectif », a-t-il indiqué. Le coach marseillais fait donc contre mauvaise fortune bon cœur. Il devra terminer la saison avec Aaron Leya Iseka (19 ans, prêté par Anderlecht), qui a refusé une offre de dernière minute de Zulte Waregem malgré le souhait de l’OM de s’en séparer, et François Rabillard, peu utilisé depuis le début de l’exercice (2 apparitions seulement en L1 pour un total de 16 minutes de jeu), comme solutions de rechange pour aller décrocher une qualification européenne via le championnat ou la Coupe de France. L’avenir dira si cela sera suffisant.