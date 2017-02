Nicolas Pépé aura été l’un des joueurs les plus convoités du Championnat de France lors de ce mercato d’hiver. Convoité par de grosses écuries de Ligue 1 (Lyon, Lille et Marseille) le joueur de 21 ans du SCO Angers était plus proche de rejoindre la Premier League où, selon nos informations, Hull City étaient les plus chauds sur le dossier.

Auteur d’une phase aller intéressante en Ligue 1 (3 buts et 1 passe décisive), ce jeune milieu offensif ivoirien privilégiait plus un transfert vers un club de l’Hexagone pour acquérir plus de temps de jeu. Si Newcastle et Watford se sont également penchés sur son cas, le joueur a clairement refusé de traverser la Manche. Selon L’Équipe, seules les offres anglaises étaient à la hauteur des attentes des dirigeants angevins. Lyon, par exemple, ne serait jamais allé au-dessus de 6 millions (dont beaucoup de bonus) alors qu’Angers en attendait 10 millions. Il reste quelques mois à Pépé pour convaincre ces clubs d’investir plus pour lui lors du prochain mercato.