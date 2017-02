Il n’a pas raté l’occasion. Libéré de la concurrence XXL de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani (30 ans) ne s’est pas fait prier pour assumer le rôle d’attaquant vedette du Paris Saint-Germain. Meilleur buteur du club de la capitale en championnat (25 buts inscrits en 24 matches), l’Uruguayen, qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, a su installer une Cavani dépendance chez les Rouge-et-Bleu. Idem en Ligue des Champions, compétition dans laquelle El Matador pointe à la deuxième place des meilleurs artilleurs du tournoi (7 réalisations) derrière Lionel Messi (10).

De quoi le placer dans une position idéale pour prolonger son contrat. Mieux. Actuellement lié au club de la capitale jusqu’en 2018, Cavani avait déclaré à un média de son pays le 17 janvier dernier qu’un accord existait déjà en ce sens avec ses dirigeants. « Oui, c’est vrai. Après plusieurs discussions, nous avons trouvé un accord. Il fallait régler de nombreux points. J’essaye de ne penser qu’au football et tout ça est entre les mains de mon agent (ndlr, Walter Guglielmone, son frère). Si je dois rester ici, on espère que ce sera le cas, j’espère continuer de la même manière, avec la même passion, la même envie de remporter des titres. »

Problème, un mois après avoir tenu ces propos, l’ancien Napolitain n’a toujours rien signé. Et pour cause. Le Parisien nous donne une version légèrement différente de l’affaire. Le directeur du football du PSG, Patrick Kluivert, se montrerait en effet assez ferme dans les négociations. En clair, le clan Cavani n’accepterait pas certaines clauses du nouveau bail (jusqu’en 2020) et notamment une histoire de bonus dont les conditions d’obtention seraient jugées « trop restrictives » selon le quotidien. Pas de quoi ébranler Kluivert qui serait resté campé sur ses positions. Le Batave n’aurait d’ailleurs pas prévu de rencontrer prochainement l’entourage du Matador. Pas forcément de quoi remettre en question l’avenir du joueur à Paris, même si les négociations n’en finissent plus de traîner en longueur.