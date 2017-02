Marseille pouvait réaliser un gros coup ce soir en cas de victoire à La Beaujoire. À quatre points de Lyon et trois de Saint-Etienne avant le coup d’envoi, l’OM se serait offert une fin de saison très excitante. Mais pour cela, fallait-il encore battre une équipe de Nantes dont le visage a changé avec l’arrivée de Sergio Conceição. Certes les Canaris peinent un peu plus en 2017 mais ils restent un adversaire à ne pas sous-estimer. Le coach portugais devait tout de même se passer des services d’Harit, suspendu. Pour tenter de surprendre son adversaire, Rudi Garcia plaçait Thauvin sur le banc de touche et récupérait Evra. Devant, c’est le trio Cabella-Payet-Gomis qui était choisi.

Les deux équipes animaient ce début de rencontre où il y avait beaucoup d’engagement. Marseille s’offrait la première petite situation avec cette reprise hors-cadre de Cabella (2e). Rapidement, les Nantais prenaient le dessus physiquement. Ils semblaient en vouloir plus que leurs adversaires et parvenaient à remporter la plupart des duels. L’ouverture du score des Canaris trahissait cette situation. Après trois contres favorables, Diego Carlos plaçait sa tête au fond des filets (1-0, 12e). L’OM était encore en difficulté sur ce contre mené par Lucas Lima, lequel servait parfaitement Stepinski. Au point de penalty, le Polonais se jouait de trois défenseurs avant d’ajuster Pelé (2-0, 20e).

La blessure de Gomis a pesé

Largué dans cette rencontre, Marseille se faisait encore peur avec ce superbe arrêt de Pelé sur Stepinski (28e). Rudi Garcia tentait de réagir en remplaçant Cabella et Lopez pour Thauvin et Zambo. Le coach olympien voyait bien que son équipe prenait l’eau dans l’engagement. Evra semblait notamment dans un très mauvais jour. Thauvin était même obligé de commettre une grosse faute sur Thomasson pour enrayer un nouveau contre (42e). Les choses devaient très rapidement changer en seconde période. Cela semblait en prendre le chemin dès le coup d’envoi entre les provocations de Thauvin et la technique de Payet. Ce dernier reversait le jeu pour Sakai, qui centrait parfaitement à destination d’un Gomis réduisant le score (2-1, 49e).

Seulement, sur l’engagement, des Marseillais surement trop euphoriques et déconcentrés encaissaient un nouveau but. Stepinski décalait Dubois qui trouvait Thomasson au premier poteau dont la tête faisait mouche (3-1, 50e). Dans la foulée, Nantes pensait même marquer un nouveau but suite à ce coup-franc de Lucas Lima repris par Sala mais l’arbitre signalait une légère faute sur Pelé (56e). Au bord du gouffre, l’OM trouvait néanmoins les ressources pour de nouveau revenir dans cette rencontre grâce à un nouveau but de Gomis, sur ce centre de Sanson (3-2, 61e). L’attaquant faisait un bien fou mais il se blessait juste après, suite à ce choc avec Lucas Lima (63e). Avec Sarr à sa place devant, Marseille n’a presque plus eu d’occasions. Seul Sanson était trop court sur ce centre d’Evra (82e) et Zambo manquait le cadre de la tête (90e). L’OM manque une belle opportunité de revenir dans le top 5 alors que Nantes se classe 12e.

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.

L’homme du match : Sala (8) : un engagement énorme. Il a fait un gros pressing sur la défense olympienne, les obligeant à dégager trop souvent. Il a eu de grosses occasions à l’image de ses deux bonnes frappes, dont une qui amènera le corner qui donnera le premier but du match (11e, 39e). Après tant d’effort, il a forcément eu un coup de mou à partir de la 70e tout en continuant de se battre sur chaque ballon.

Nantes :

Riou (6) : le gardien de but nantais n’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, tant la domination nantaise était étouffante. Il rate une sortie aérienne qui aurait tout de même pu couter un but à son équipe (42e). Sur les buts nantais, il n’est pas vraiment en cause directement. Il ne peut rien faire sur le premier but de Gomis (49e), sur le deuxième non plus, puisque ce même Gomis place bien son coup de tête (61e).

Dubois (6) : moins en vue que ses coéquipiers, le latéral a livré un match correct, il aurait pu apporter un peu plus offensivement en première mi-temps. En deuxième mi-temps c’est lui qui donne le troisième but à Thomasson sur un bon centre (50e). Il se fait surprendre dans son dos par Gomis sur le deuxième but phocéen (62e). Match correct, malgré un carton jaune (51e).

Djidji (5,5) : Djidji a été discret, malgré une bonne intervention dans les pieds de Sanson (18e), il a eu moins de travail que son compère en défense centrale. Il rate de peu le ballon sur le deuxième but de Gomis (62e). Match sérieux même s’il aurait pu faire mieux, comme moins bien.

Diego Carlos (7) : après une perte de balle qui entraine la première action du match (2e), il s’est repris, et de quelle manière. Il revient bien sur Gomis (4e, 17e). Il marque le premier but nantais au terme d’un cafouillage (12e) et aurait même pu doubler la mise (27e,44e). Il a formidablement bien défendu sur les offensives marseillaises, surtout en fin de match comme ce tacle dans les pieds de Sarr (90e).

Lima (6) : un des hommes forts, après un beau débordement (11e), c’est lui qui mène le contre et qui centre pour le deuxième but nantais de Stepinski (14e). Défensivement un peu plus en difficulté comme en témoigne ce duel aérien perdu face à Sanson qui amène une occasion marseillaise. Le centre de Sanson sur le but de Gomis vient encore de son côté (61e). Bon offensivement, moyen défensivement.

Thomasson (5,5) : un peu en deçà comparé à ses coéquipiers, il a fait tout de même un match sérieux. Il a surtout bouché les espaces en première mi-temps. En retard sur Sakai lors du but marseillais (49e), il se rattrape 30 secondes après puisqu’il redonne 2 buts d’avance à son équipe en marquant le troisième but canari.

Gillet (7) : positionné au milieu de terrain, il a fait un énorme début de match, avec de belles récupérations (13e,22e). Il fait aussi un bon centre pour Stepinski (28e). Impériale au milieu de terrain, dans les transmissions. Il a tout simplement fait un gros match. Il a gagné ses duels, et est impliqué indirectement sur deux buts nantais. Leader au milieu en l’absence de Harit.

Rongier (6,5) : il a fait un énorme début de match, il a été agressif au milieu de terrain, il a fortement contribué à la première mi-temps incroyable de son équipe. Après la pause, il n’a plus vraiment eu le même impact sur le jeu, et s’est éteint petit à petit. Remplacé par Vizcarrondo (86e).

Pardo (5) : il devait mieux faire sur un contre éclair, où il a trop joué perso (36e). Il a fait de bons débordements, mais n’a jamais pu trouver un coéquipier (45e,60e) comme en témoigne cette frappe sur Pelé dans un angle impossible après un gros travail face à Anguissa (60e). Remplacé par Moimbe (80e).

Stepinski (6) : le Polonais a fait un gros match même s’il manque parfois de lucidité. Il marque un superbe but à la suite d’un bel enchaînement (20e). Il aurait pu aggraver le score sans les beaux arrêts de Pelé (28e, 39e). Remplacé par Oliveira (72e).

Sala (8) : voir ci-dessus.

OM :

Pelé (6,5) : impérial devant Sala (11e), il encaisse un but de Diego Carlos dans la foulée alors qu’il est abandonné par sa défense et qu’il avait de nouveau sauvé son camp face à Gillet (12e). Trompé de nouveau sur ce magnifique but de Stepinski (20e), il est encore décisif face au Polonais (28e). Le portier est une nouvelle fois abandonné par sa défense sur le troisième but nantais (50e). En seconde période, il se permet encore quelques arrêts qui ont permis à son équipe de ne pas couler.

Sakai (4) : après un début de match correct où il permet à Cabella d’effectuer sa reprise (2e), le Japonais a pris l’eau. Souvent en retard dans ses interventions, il a surtout peiné dans l’engagement, comme la plupart de ses coéquipiers il est vrai. Pourtant, il a touché pas mal de ballon sur son côté mais les accélérations de Felipe Pardo et Lucas Lima lui ont fait mal. C’est tout de même lui qui centre pour le premier but de Gomis (49e).

Fanni (3,5) : quelle sale soirée pour lui. Le vétéran a entamé sa rencontre en manquant de très peu de marquer contre son camp (6e). Derrière, il a montré que sa vitesse et son anticipation n’était plus les mêmes qu’avant. Il a semblé en retard sur de nombreuses interventions, comme sur le but de Stepinski (20e) et celui de Thomasson (50e). Il a dû aussi boucher les espaces laissés par son milieu et son latéral droit.

Rolando (4) : lui aussi a vécu un calvaire ce soir. Alors qu’on l’attendait dans ce domaine, il a perdu de très nombreux duels face à Sala ou Stepinski. Lui aussi a d’ailleurs pris l’eau sur le but du Polonais (20e) comme il a oublié de prendre au marquage l’attaquant sur cette grosse occasion (28e). Il est aussi dépassé sur le but de Thomasson où son placement est douteux (50e).

Evra (2) : il revenait de blessure et franchement il n’était pas prêt à disputer ce match. Il est responsable sur les trois buts. L’international français n’a pas réussi à dégager son camp sur l’ouverture du score nantaise et il remet malencontreusement le ballon dans la surface (12e). Sa soirée commençait mal et elle ne s’est pas arrêtée là. Il tente de revenir sur Stepinski mais se fait enrhumer par le Polonais (20e) et il n’est pas à son poste sur la réalisation de Thomasson. Plus généralement il a semblé largué tout le match, entre erreurs de placement, interventions dans le mauvais timing et un physique dépassé.

Vainqueur (5,5) : il a limité la casse. L’ancien Nantais et Romain notamment a fait du bien à son équipe par sa présence et sa justesse. Il a permis à son équipe d’enrayer quelques contres. Dans le jeu, il aligne un quasi 100% de passes réussies et son orientation du jeu a été bonne avec quelques belles ouvertures. Il perd tout de même des duels importants et n’a pas pu combler les manques de ses partenaires.

Sanson (4,5) : il a eu du mal à s’exprimer ce soir. Isolé au milieu, il n’a pas réussi à trouver sa place en faisant quelques appels qui n’ont pas été suivis par ses coéquipiers. L’ancien Montpellierain n’a pas touché beaucoup de ballons et s’est montré imprécis techniquement comme sur cette passe simple (53e). Il doit se jeter sur ce centre d’Evra (82e). Il sauve son match avec cette offrande pour Gomis (61e).

Lopez (non-noté) : que dire de son match. Dépassé dans l’engagement avec 5 duels perdus pour aucun de gagné et incapable de trouver son placement dans ce milieu, le minot est sorti la tête basse après 30 minutes de jeu. Rempacé par Zambo (4,5) dont le physique de déménageur a fait du bien, au moins dans le combat car l’OM était dépassé dans ce secteur. Il a essayé d’aider Evra sur son côté alors qu’il prenait l’eau comme sur le but de Thomasson (50e) mais cela n’a pas été suffisant. Il manque aussi une belle situation (70e) et une tête (90e).

Cabella (non-noté) : dure soirée pour lui... après une reprise non-cadrée d’entrée de match (2e) et un ballon perdu qui a amené le contre fatal sur le second but nantais, il a été remplacé par Thauvin (5,5) (30e). Il se distingue une première fois en écopant d’un jaune pour stopper un contre nantais (41e) mais globalement son apport a fait du bien. Ses accélérations ont fait des différences sur le côté droit, il a notamment pris le dessus régulièrement sur Lucas Lima. Malgré tout cela n’a pas suffi.

Gomis (7) : l’attaquant a sauvé les meubles ce soir. Il n’a pas eu beaucoup de ballons exploitables mais il a su se montrer diablement efficace. Il a hérité de deux centres durant cette rencontre pour... deux buts qui ont à chaque fois relancé son équipe. Heureusement qu’il était là, d’ailleurs, sa sortie a fait du mal car l’OM n’a presque plus eu d’opportunités. Touché au genou après un choc, avec Diego Carlos il est sorti remplacé par Sarr (66e) qui n’a pas réussi grand-chose.

Payet (4,5) : match moyen de la recrue star marseillaise. Il s’est efforcé à dynamiter le jeu de son équipe en jouant à une touche de balle et en provocant balle au pied. Par à-coups, il a réussi à peser sur le jeu comme lors de la première réduction du score de Gomis puisqu’il est à l’origine du renversement de jeu (49e). Seulement face à la fébrilité de son collectif, il a été obligé de revenir défendre régulièrement et il n’a pas été très efficace en phase offensive.