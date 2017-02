« Comme on ne gueule pas, on est un petit club tranquille où tout le monde est zen... Il est là le problème. Quand il y a des clubs costauds qui gueulent, on fait un peu plus attention. Là, j’en ai marre. On fait avec nos moyens, mais si on a ça à chaque match à l’extérieur, si on veut qu’on redescende en Ligue 2... Ça ne se siffle jamais, il y a des fautes comme ça à chaque match. Mais bon on est à Lyon, l’équipe est en danger, ça siffle un peu plus facilement. Je ne suis pas du genre à gueuler comme ça, mais il faut que ça sorte un peu ». Après la défaite de Dijon à Lyon (4-2, 26ème journée de L1), Florent Balmont a vu rouge.

Agacé par le pénalty sifflé contre son équipe à un peu plus de cinq minutes de la fin de la rencontre, le milieu défensif estime que le promu se retrouve lésé, alors qu’il y avait encore 2-2 à ce moment-là de la rencontre. Des propos assez forts qui ont résonné dans les travées du Parc OL, pour arriver jusqu’aux oreilles de Jean-Michel Aulas. Le président du club septuple champion de France, qui n’apprécie guère de voir son Olympique Lyonnais traîné dans la boue, ne s’est d’ailleurs pas privé pour répliquer en zone mixte. Et ça fait mal.

Aulas se paie Dijon et Balmont

« Cette équipe de Dijon est un peu mauvaise joueuse. À l’aller, ils nous avaient battus à la régulière (4-2). Et là, ils viennent expliquer que les grands clubs sont toujours avantagés, qu’il n’y avait peut-être pas pénalty, etc. Bon, il y avait parfaitement pénalty, il y en avait même un autre. J’ai trouvé l’arbitrage excellent. L’arbitre a laissé jouer comme en Coupe d’Europe. Alors, c’est vrai, Dijon n’a pas l’habitude de jouer en Coupe d’Europe, donc ils étaient un peu surpris », a tout d’abord lancé le dirigeant rhodanien.

Mais Florent Balmont ne pouvait passer entre les mailles du filet, et le joueur de 37 ans, natif de la région lyonnaise et formé entre Rhône et Saône, en a également pris pour son grade : « On a l’habitude. Florent est remontré contre tout ce qui bouge et par tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Donc voilà, c’est normal », a lâché l’homme fort du club de la capitale des Gaules à propos de son ancien protégé. Ambiance.