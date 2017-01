Le Vélodrome avait l’occasion de s’enthousiasmer ce dimanche soir avec ce choc entre l’OM et Monaco pour clôturer la 20e journée de notre championnat. Fessés à l’aller à Louis II 4-0, les Olympiens avaient une belle occasion de prendre leur revanche. Surtout que le visage de Marseille a changé depuis ce 26 novembre, date de cette lourde défaite, la dernière en Ligue 1. Garcia alignait un 4-3-3 avec Rolando en défense et Gomis en pointe. L’attaquant était incertain puisqu’il a eu le malheur de perdre son père dans la semaine. Du côté monégasque, Jardim faisait confiance à son équipe type avec ce 4-4-2 terriblement efficace. Seul Mendy était absent. Sidibé jouait latéral gauche et Touré à droite.

Sauf que Monaco a perdu un peu de son football à la fin de l’année 2016 et au début de 2017 et les certitudes ont un peu changé. Si Fabinho téléguidait Silva côté droit pour une première belle occasion (4e), Cabella répondait immédiatement après ce bon travail de Thauvin et de Gomis. Il fallait un sauvetage de Subasic pour empêcher l’ouverture du score (5e). L’OM affichait un beau visage avec des intentions et un collectif équilibré qui obligeait Monaco à défendre dans son camp. Acculée voire dominée, l’ASM va gifler son adversaire en contre. Isolé dans la surface côté gauche, Lemar ajustait Pelé d’un magnifique lob (0-1, 15e). Quelques minutes plus tard, c’est Sidibé, après avoir récupéré le ballon devant sa surface, qui lançait parfaitement Falcao. Le Colombien ne tremblait pas pour envoyer le cuir au fond (0-2, 21e).

Le duo Lemar-Silva brille

Breaké, Marseille n’abdiquait pas pour autant. La tête plongeante de Cabella léchait le poteau (23e) et Gomis filait au but mais se voyait signaler à tort en position de hors-jeu (24e). Rolando lui reprenait un coup-franc de Lopez pour catapulter sa tête au fond des filets et relancer son équipe (1-2, 28e). La fin de première mi-temps devenait folle avec des occasions de tous les côtés. Sidibé échappait à la vigilance de la défense marseillaise mais il buttait sur Pelé (41e). Irrésistible jusque-là Silva était récompensé de tous ses efforts en devançant Sakai à la reprise d’un centre de Touré (1-3, 45e). Marseille était sonné pour son retour au vestiaire avec ces deux buts de retard. L’équipe de Garcia tente alors de revenir dès le retour sur le pré mais les Asémistes étaient une nouvelle fois trop forts.

Après une bonne entame en seconde période, Marseille se faisait encore punir par le jeu bien trop organisé de ses adversaires. En quelques touches de balles, Silva, plein axe, décalait Fabinho qui humiliait Rekik, le Brésilien frappait sur Pelé mais Silva suivait et inscrivait un doublé (1-4, 54e). La rencontre était pliée. Il restait seulement à connaître l’ampleur du score car l’écart de niveau entre les deux formations était immense. Des joueurs comme Thauvin, Gomis ou Lopez peinaient à exister. Alerté dans la profondeur par Sidibé, Germain frappait en force juste au-dessus du but (78e). Même Subasic écœurait Gomis sur cette dernière occasion de la rencontre. Monaco a retrouvé sa confiance, sa marche en avant avec cette victoire éclatante 4-1 au Vélodrome et le fauteuil de leader.

Le classement de Ligue 1 ici.

L’Homme du match : Silva (8) : auteur d’une erreur technique, inhabituelle pour lui, sur un centre qui aurait dû amener l’ouverture du score (4e) ; le Portugais a ensuite régalé balle au pied. Il permet à son équipe de faire le break avec son troisième but de la saison en L1 (45e) sur une belle tête. Le quatrième est arrivé en seconde période, à la suite d’une superbe combinaison avec Fabinho (56e). Sa vision du jeu, ses dribbles, sa conduite de balle près du pied à la Messi et ses passes sont un régal pour les yeux. Un catalan. Et si c’était lui, le meilleur joueur de notre championnat ? Remplacé par Mbappé (90e).

Marseille :

Pelé (5) : surpris et battu sur la magnifique inspiration de Lemar (15e), il est également trompé par la feinte de Falcao (21e) et allumé à bout portant par la tête de Silva (45e). Sur le dernier but, il repousse le tir de Fabinho mais sa défense est passive. Au final, il prend quatre buts mais effectue cinq arrêts qui n’ont pas eu une grosse importance. Pas vraiment décisif mais pas responsable non plus.

Sakai (4,5) : il a connu des difficultés dans son couloir face à un Lemar des grands soirs. Régulièrement, il a été pris la technique et la vitesse de l’ancien Caennais mais il n’a jamais abdiqué non plus et a même réussi à se montrer offensivement. Il est l’auteur de plusieurs bons centres qui auraient pu être décisifs comme pour Cabella (23e). Il est devancé par Silva sur le but de la tête du Portugais (45e).

Fanni (4) : le vétéran a vécu un match compliqué. Souvent pris de court par les courses coordonnées de Falcao et de Germain, il a beaucoup couru dans le vide et surtout à retardement. Il a connu pas mal de problèmes d’alignement, car lui et Rolando n’ont jamais réussi à prendre les deux attaquants de l’ASM en position de hors-jeu (28e, 41e). Un sauvetage devant Falcao tout de même (67e).

Rolando (5,5) : le défenseur portugais a donné un peu plus de satisfaction que son compère mais lui aussi a beaucoup subi. Pris de vitesse par Silva la plupart du temps (11e), il a essayé de sauver les meubles en aidant Rekik qui prenait l’eau de toute part. Il a rendu pas mal de service sur coups de pied arrêtés et a d’ailleurs marqué à la réception d’un coup-franc de Lopez (28e). Ses relances aussi ont donné satisfaction.

Rekik (2) : quel calvaire pour lui ! Le défenseur central de métier évoluait en latéral gauche ce qui a précipité la défaite de son équipe. Perdu dans son placement, il a laissé les portes grandes ouvertes dans son couloir aux Monégasques (4e, 17e, 33e, 45e, 56e). Une soirée catastrophique pour lui qui a à peu près tout raté. Remplacé par Doria (59e) qui a donné un peu plus d’équilibre à la défense.

Lopez (4) : englué et dépassé par le milieu de l’ASM, le jeune Marseillais a eu beaucoup de mal à exister ce soir. Il a touché bien moins de ballons que d’habitude et a finalement dû défendre la plupart du temps. Certes, il a tout de même eu un peu d’influence sur le jeu de son équipe, avec une passe décisive sur coup-franc, et a pas mal remué mais globalement il a été décevant. Comme le reste de son équipe. Averti (65e).

Vainqueur (3,5) : lui aussi a sombré dans son secteur de jeu. Il a tenté de protéger son axe défensif mais il s’est perdu en route. Étourdi pour les mouvements monégasques, il ne savait plus où donner de la tête et a passé son temps à courir dans le vide. Balle au pied, il n’a quasiment pas eu d’influence sur le jeu même si en seconde période, il a distillé quelques transversales bien senties.

Zambo Anguissa (3) : c’est à se demander s’il a vraiment joué ce soir, car on ne l’a pas vu. Et lorsqu’on l’apercevait c’était pour cette frappe totalement ratée (8e) et cette première faute grossière sur Germain (2e). Le milieu de terrain a été très en dessous de son niveau face à Monaco où il a été dépassé partout. Imprécis dans ses passes et même largué dans les duels, il est passé au travers.

Thauvin (4) : lui qui est considéré comme la principale arme offensive de l’OM s’est fait complètement éteindre par Monaco. Il a tenté de prendre de vitesse l’arrière garde asémiste et de faire des différences sur son côté droit mais globalement il s’est montré à la peine, souvent repris avec justesse. Pourtant son bon début de match laissait espérer de belles promesses avec quelques accélérations intéressantes (5e, 12e). Remplacé par Khaoui (89e).

Gomis (4,5) : un peu comme Thauvin, son premier quart d’heure donne l’impression qu’il va faire mal à la défense avec son physique (5e) mais rapidement, il a été étouffé par la paire Glik-Jemerson en perdant la plupart de ses duels. Il a fourni pas mal d’efforts pour pas grand-chose. Son pressing n’a pas été efficace et il ne s’est presque jamais distingué face au but sauf en fin match où il échoue devant Subasic (89e).

Cabella (5,5) : il aura été le Marseillais qui se sera procuré les meilleures occasions. Subasic le met en échec sur sa première opportunité (5e) puis sa tête décroisée manque de très peu le cadre (23e). C’est à peu près tout, car dans l’ensemble il aura été trop discret malgré un début de rencontre remuant. Remplacé par Sarr (57e) qui a donné un peu de vitesse au jeu mais il s’est montré trop brouillon.

Monaco :

Subasic (6) : l’international croate a été mis d’entrée de jeu dans le rythme de cette grande affiche de L1, en sauvant les siens avec une belle parade sur une frappe à bout portant de Cabella (5e). Il ne peut rien sur le but de Rolando (28e), ce qui l’empêche de boucler son neuvième clean sheet de la saison en L1. Il rassure bien ses coéquipiers en étant présent dans les sorties aériennes.

Touré (6) : pour sa sixième titularisation, le Malien a été propre sur le plan défensif. Il faut dire que Rekik n’est pas un gros client lorsque l’on doit défendre sur lui … Cabella a souvent évité sa zone, préférant repiquer dans l’axe. L’habituel remplaçant n’a pas toujours été très tranchant lors de ses montées offensives, mais il adresse quand même un beau centre qui apporte le troisième but de l’ASM.

Glik (6,5) : l’ancien joueur du Torino n’a pas eu grand-chose à faire ce soir. Mais dès que ça a été nécessaire, il a su répondre présent. Il sent bien le jeu, anticipe à chaque fois de façon intelligente et quand on a en plus un physique comme le sien, tout devient alors plus facile. Le grand patron de la quatrième défense du championnat.

Jemerson (5) : le Brésilien nous laisse encore une fois sceptique. Il défend souvent très bien, relance proprement, mais c’est encore lui qui est impliqué sur le but adverse. Au duel avec Rolando, il s’embrouille au niveau des appuis et trébuche, laissant son adversaire seul pour conclure de la tête. La présence de Glik à ses côtés lui fait le plus grand bien.

Sidibé (6) : le duo Sakai - Thauvin lui aura causé vraiment beaucoup de problèmes, en première mi-temps surtout. L’habituel arrière droit du club de la principauté a eu en effet beaucoup de difficultés à défendre sur son mauvais pied. Il est néanmoins impliqué sur le deuxième but de son équipe avec une jolie récupération dans l’axe. Sur le plan offensif, on peut dire qu’il avait des jambes de feu et a apporté beaucoup de vitesse dans les contres. Il rate son face à face avec Pelé à la 41e.

Bakayoko (5,5) : bien en dessous de son niveau habituel lors du match de coupe contre Sochaux, le colosse du milieu des rouges et blancs a montré une nouvelle fois qu’il est un ton en dessous en ce moment. Pas aussi tranchant dans les duels et dans les interceptions qu’en début de saison, il était strappé à la cuisse pendant toute la rencontre, ce qui explique peut-être sa baisse de forme. Pas flamboyant donc, mais suffisamment propre pour ne pas pénaliser ses partenaires.

Fabinho (7) : de retour après avoir été blessé, le brésilien confirme que son repositionnement au milieu est vraiment une bonne trouvaille de la part de Jardim. Il fait une percée magnifique sur le quatrième but de son équipe (56e). Ses passes subtiles, son jeu de corps et ses grandes enjambées permettent à toute son équipe de retrouver une grande stabilité dans l’entrejeu.

Bernardo Silva (8) : voir ci-dessus.

Lemar (7,5) : la prestation de l’international français de 21 ans avait inquiété cette semaine en coupe, mais son coup de génie (15e) a mis tout le monde d’accord. Son splendide lob, alors que tout le monde s’attendait au centre, lui a permis d’inscrire son septième but de la saison en championnat. Il a ensuite mis une grosse activité, avec beaucoup de dribbles et de percussions. Un poison pour les Marseillais ce soir. Il a un peu levé le pied en seconde mi-temps.

Falcao (7) : ménagé à Sochaux, où il était entré en toute fin de match, le capitaine monégasque avait provisoirement mis à l’abri son équipe en inscrivant le deuxième but de l’ASM (21e). Sa finition, tout en raffinement et en feinte, est splendide ; son douzième but de la saison en championnat. S’il n’a plus son physique des années où il évoluait sous le maillot de l’Atletico Madrid, il a cependant gardé son sens du but et son excellent bagage technique. Remplacé par Carrillo (86e) le joker maison.

Germain (6) : on ne le voit pas trop, mais c’est peut-être fait exprès. Un gros travail dans l’ombre avec beaucoup de courses que ce soit pour presser ou pour créer des espaces dont profitent ses partenaires. Très intéressant dans les remises également. Le football est un sport qui se joue à 11 et il est parfois indispensable d’avoir un travailleur comme lui dans son équipe. Son président l’a bien compris, et il n’est pas étonnant qu’il souhaite absolument le prolonger. Remplacé par Moutinho (81e).