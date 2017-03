L’Olympique de Marseille s’est promené sur la pelouse de Lorient cet après-midi. Les troupes de Rudi Garcia se sont imposées 4-1, et un homme a vécu un après-midi particulièrement joyeux. C’est Morgan Sanson, qui a fait trembler les filets pour la première fois depuis son arrivée cet hiver. Dans le 4-3-3 phocéen, l’ancien montpelliérain était positionné un peu plus haut qu’à l’accoutumée. S’il a manqué plusieurs opportunités, il a terminé par marquer et a livré une prestation plus que satisfaisante dans le jeu.

En zone mixte, la recrue hivernale marseillaise s’est confiée sur sa position peu habituelle : « j’ai joué un peu peu plus haut pour bloquer leur sentinelle, c’est un poste que j’apprécie aussi au milieu, je suis un peu plus dos au jeu, à moi de m’adapter et de rendre la meilleure copie possible ». Et c’était pour le moins réussi, tant défensivement parlant, puisque l’entrejeu lorientais était inexistant, et offensivement, où Sanson a ainsi été très influent dans le jeu.

De la fierté et du soulagement

Mais c’est surtout son but qui a marqué les esprits, le joueur lui même ayant fait part de son soulagement. « Il était important que je marque, ça faisait un petit bout de temps quand même, et après, ces deux occasions manquées c’est sûr que ça m’a mis un petit coup. Mais je ne suis pas du genre à baisser la tête, j’ai cru en moi et ça a payé. C’est une fierté de marquer pour l’OM, un premier but dans un nouveau club c’est une petite pression, j’attaquais les matchs pour gagner et marquer, ça fait un petit bout de temps que je n’avais pas marqué, même avec Montpellier », a-t-il expliqué.

Son dernier but remontait effectivement au 29 octobre dernier, lors d’un match des Héraultais face à... Lorient. Assez discret dans les médias, le milieu de terrain français s’est aussi exprimé sur ses premières semaines passées du côté de Marseille : « bien sûr qu’il y a une montée en puissance, sur le plan sportif et humain, j’arrive à m’adapter au groupe. Je suis quelqu’un qui s’adapte rapidement, je l’ai encore montré aujourd’hui j’espère être encore plus performant lors des prochains matchs ». Voilà qui devrait faire saliver les supporters marseillais...