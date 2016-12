On risque de voir Nasser Al-Khelaïfi beaucoup plus que prévu durant le mois de janvier. Avec au menu une ou plusieurs présentations de joueur au Parc des Princes ou à Tunis, durant le rapide stage de reprise du Paris Saint-Germain. C’est là-bas par exemple que sera présenté Giovanni Lo Celso, le milieu offensif argentin de 20 ans recruté l’été dernier. Il y a également de grandes chances de le voir prochainement aux côtés de Julian Draxler, pour lequel une offre de 36 M€ +6 M€ de bonus a été acceptée par Wolfsbourg.

On pourra toutefois noter que si le PSG s’active sur le mercato hivernal, c’est parce que les joueurs en place n’ont pas donné entière satisfaction durant la première partie de saison, et en particulier les recrues. Hormis Thomas Meunier, les autres ont déçu au fil des semaines. Krychowiak affiche un niveau technique en-deça de ses partenaires, Ben Arfa a été trop inconstant tandis que Jesé a traîné sa peine sur et en dehors du terrain. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi, dans un entretien accordé au Parisien, refuse encore de parler d’échec.

Al-Khelaïfi ouvre bien la porte pour Jesé

« On a beaucoup changé d’organisation cet été avec les arrivées d’Emery et de Kluivert. On ne s’est pas trompés durant le mercato mais certains joueurs ont du mal à s’adapter, je ne vais pas le cacher. Ils doivent s’adapter à une nouvelle culture, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe, une nouvelle mentalité. Je ne leur cherche pas d’excuses, mais ce n’est pas toujours évident. Globalement, on a très bien recruté depuis cinq ans. Je fais des erreurs, je n’ai pas peur de le dire. Mais ce n’est pas juste de tirer des conclusions définitives sur nos dernières recrues », a-t-il expliqué. Le président du PSG est donc prêt à laisser une chance aux recrues estivales. Pas forcément à toutes puisque Jesé a déjà donné son accord à Las Palmas dans la perspective d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

« Quand on réfléchit au mercato avec le coach et Patrick Kluivert, on ne pense qu’au club. Emery m’a dit une chose très juste qui est ma vision depuis toujours : « Quand on fait une erreur, il vaut mieux essayer de la corriger que de vivre avec. » Donc, si nous avons fait des erreurs, on va essayer de les corriger. La porte n’est pas fermée », a réagi Al-Khelaïfi au sujet de Jesé. L’Espagnol, auteur de deux buts avec le PSG, s’apprête donc déjà à changer d’air, d’autant que son successeur a été trouvé en la personne de Draxler. Reste à savoir si ces deux mouvements seront suivis par d’autres.