La première partie de saison de Jesé Rodriguez est pour l’instant un fiasco. Arrivé contre un chèque de 25 millions d’euros en provenance du Real Madrid, il ne convainc pas. Au delà de ses statistiques plutôt moyennes - 1 seul but et aucune passe décisive en 9 apparitions en Ligue 1 - l’Espagnol est méconnaissable sur le terrain, semblant avoir perdu son coup de rein dévastateur et sa technique aiguisée qui lui permettaient d’être un véritable poison devant. Sa facilité à éliminer ses adversaires et son sang froid devant les buts lui avaient valu d’être un joker de luxe au Real Madrid, quand les blessures l’ont ralenti, tant sous les ordres de Carlo Ancelotti, de Rafa Benitez ou de Zinedine Zidane. Mais au PSG, on ne voit pour l’instant rien de tout ça.

Malgré un léger sursaut début décembre, la sauce ne prend pas à Paris, tant sur le terrain que dans la vie hors du terrain. En novembre, Unai Emery voyait encore son compatriote comme un potentiel atout de poids : « il a toutes les qualités pour (réussir). Chaque joueur doit mettre ses qualités au service du collectif, et il est dans cet état d’esprit. Je suis très content de lui parce qu’il est dans cette idée de travailler pour réussir à développer tout son potentiel ». Un mois plus tard, son discours avait déjà bien changé et il ouvrait la porte à un départ de l’ancien Madrilène. Et la tendance semble bien être à un départ du Canarien...

Vers un retour aux sources...

Ainsi, la Cadena SER, dans son émission nocturne El Larguero, affirme que le prêt de Jesé Rodriguez à Las Palmas est pratiquement bouclé. Le joueur aurait ainsi reçu plusieurs offres, de clubs comme l’AC Milan notamment, mais a déjà donné sa parole au club de sa région. Des dirigeants du club insulaire et le joueur se sont rencontrés à Paris et « les discussions ont été très positives », toujours selon la prestigieuse radio espagnole, qui avait par ailleurs été le premier média à annoncer le transfert du joueur au champion de France en titre cet été. Las Palmas va maintenant devoir trouver un accord définitif avec le Paris Saint-Germain, qui souhaite que l’écurie espagnole prenne en charge une partie du salaire du joueur.

Avec la plus que probable arrivée de Draxler dans le secteur offensif, l’état-major parisien ne devrait a priori pas mettre de bâtons dans les roues de Jesé. Un retour aux sources pour le joueur natif de Las Palmas de Gran Canaria, où il a grandi avant de rejoindre la Péninsule et le centre du formation du Real Madrid à 14 ans. Avec un Miguel Ángel Ramírez, président du club, qui lui fait des appels du pied depuis plusieurs jours dans la presse, et une équipe dirigée par Quique Setién particulièrement appréciée en Espagne pour son style de jeu tourné vers l’attaque, il sera mis dans les conditions idéales pour réussir, et éventuellement revenir dans un état de forme et surtout de confiance optimaux en vue de la saison prochaine.