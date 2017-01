Son visage ne vous dit peut-être pas grand chose. Mais dans quelques temps, la France pourrait découvrir ou plutôt redécouvrir David Henen. Formé au Standard de Liège, celui qui est considéré comme l’un des espoirs du football belge a évolué à Anderlecht avant de rejoindre la Principauté de Monaco sous la forme d’un prêt. C’était lors de la saison 2013-2014. Les pensionnaires du stade Louis II n’ont pas levé son option d’achat d’autant que le jeune homme n’a évolué qu’avec la réserve du club. Puis ensuite il a rejoint l’Olympiakos qui l’a prêté dans la foulée à Everton. Les Toffees l’ont définitivement recruté par la suite. Ils l’ont prêté en 2015 au club de Fleetwood Town. Une écurie où il a joué 13 rencontres toutes compétitions confondues. Cette saison, David Henen a joué deux rencontres avec le club de Liverpool. Le Belge né en 96 a évolué avec l’équipe u21.

Récemment, Henen s’est confié au cours d’un entretien accordé à La Meuse. L’occasion de faire un bilan sur son expérience à Everton où il n’a pas officiellement joué avec l’équipe professionnelle. « Je suis très content même si évidemment j’aimerais pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. Tout le monde sait que la Premier League, ce n’est pas n’importe quel championnat. Il y a énormément de grands joueurs et encore plus dans un club comme Everton (...) Je savais que ce serait très difficile de m’imposer dans cette équipe tant il y a de bons joueurs à Everton. J’aurais pu jouer la « facilité » en signant dans un autre championnat puisque Schalke ou encore Monaco étaient intéressés. Mais je voulais tenter l’aventure anglaise. Ce championnat m’a toujours passionné, comme tout joueur de football. Mais lorsque Roberto Martinez (entraîneur des Toffees à l’époque) a confirmé qu’il comptait sur moi à Everton, cela a été le déclic ».

À 20 ans, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2018 veut avoir aujourd’hui du temps de jeu, ce qui logiquement lui manque pour continuer sa progression. Un départ cet hiver est donc envisagé. D’autant que les prétendants ne manquent pas. Comme nous vous l’avions révélé au début du mois de décembre, plusieurs écuries dont deux françaises se sont penchées sur le cas du jeune homme au parcours étonnant. Il s’agit de l’Olympique de Marseille et du LOSC. Hier, David Henen était annoncé tout proche de la cité phocéenne puisqu’on parlait d’un accord entre lui et les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Des Marseillais qui devront encore se mettre d’accord avec les Toffees. Si l’OM est donc en pole, selon nos informations les Dogues apprécieraient toujours son profil. Quoi qu’il en soit, malgré ce parcours atypique David Henen est a donc une certaine cote dans l’Hexagone. S’il a très peu joué ces derniers mois, cet attaquant d’1m85 représente un pari sur l’avenir. Il reste à savoir où s’écrira son avenir...