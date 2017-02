L’Olympique Lyonnais n’a pas tremblé ce dimanche soir face au FC Metz. Une victoire sur le score sec de 5-0, pour une série de 20 buts inscrits sur les 4 derniers matches disputés (1-4 à l’AZ, 4-2 contre Dijon, 7-1 face à l’AZ, et donc 5-0 devant Metz). Une période riche en occasions et en buts pour les Gones, et qui permet à Memphis Depay de commencer à prendre ses marques au sein du collectif rhodanien. Ce dimanche après-midi, le numéro 9 rhodanien a été salué par deux fois par les supporters, lui qui s’est fendu d’un doublé.

Il aurait d’ailleurs pu inscrire un triplé, s’il ne s’était pas montré trop collectif sur le CSC de BaIliu ou sur la passe en or adressée par Christophe Jallet. Qu’importe, le Néerlandais de 23 ans, qui a déjà boosté le merchandising de l’OL, séduit ses partenaires à l’image d’Alexandre Lacazette : « Il fallait lui laisser le temps de s’adapter à l’équipe, qu’il comprenne le style de jeu et qu’on comprenne comment il aime jouer, ses qualités. C’est de mieux en mieux. On s’entend bien, à l’entraînement on travaille les relations qu’on peut avoir », explique l’homme aux 22 buts en L1 en zone mixte.

Aulas s’emballe pour Memphis

Fier de son investissement hivernal, Jean-Michel Aulas ne boude pas son plaisir : « C’est une bonne surprise, on avait tablé sur trois mois, il nous l’avait dit d’ailleurs car il avait très peu joué. Il a déjà marqué des buts fondamentaux et va en marquer. Sa personnalité aussi est une énorme surprise car tout le monde me dit que c’est vraiment un chic type et un garçon qui tire vers le haut tout le club. Il faut voir sur la durée, mais les choses se présentent bien. C’est important quand on arrive dans un effectif lyonno-lyonnais de montrer, même s’il a le talent et qu’on est parmi les meilleurs joueurs européens, qu’on peut être collectif », analyse le dirigeant, laissant le mot de la fin à l’ancien Red Devil.

« Mon dernier match (face à Dijon) était peut-être un peu meilleur. Même si j’ai marqué deux buts aujourd’hui, il y a des choses que j’aurais pu mieux faire. Mais je progresse. C’est la deuxième fois que je joue 90 minutes. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je n’ai que 23 ans, j’ai beaucoup de choses à apprendre, je peux progresser et rendre mon jeu plus complet sur des choses que je fais mal. Mais je continue à bosser dur, et à essayer de faire de mon mieux ». Ça promet pour la suite !